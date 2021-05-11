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Нефролог назвал опасным питье воды при отсутствии жажды

11.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нефролог назвал опасным питье воды при отсутствии жажды

Чрезмерное употребление воды может нанести вред организму, если человек не испытывает жажды. Такое заявление сделал турецкий нефролог Серкан Йылдыз, пишет «Московский комсомолец».

Медик считает, что многочисленные советы пить больше воды научно не обоснованы. По словам эксперта, на самом деле человек, который пьет много воды, вымывает натрий из организма, норма которого в крови – 135–145 миллимолей на литр. Серкан Йылдыз пояснил: когда этот показатель снижается, человек может столкнуться с проблемами, в числе которых гипонатриемия (отравление водой).

Специалист считает неоправданным совет, что при падении натрия в крови нужно есть больше соли. Медик предупредил: это может нанести вред тем, кто страдает от повышенного артериального давления, имеет заболевания почек или сердца. Избыток соли в организме может привести к ухудшению состояния. Йылдыз посоветовал таким людям стараться пить меньше воды и сидеть на бессолевой диете.

Эксперт также развеял миф о том, что употребление большого количества воды поможет сбросить вес.

Фото: pixabay

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Чрезмерное употребление воды может нанести вред организму, если человек не испытывает жажды. Такое заявление сделал турецкий нефролог Серкан...
 
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