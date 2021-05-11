Белорусский фильм о подполковнике авиации в отставке и его внуке-стриптизере появился онлайн

Источник материала: Tut.by

Документальный фильм белорусского режиссера Андрея Кутило «Стриптиз и война» , который рассказывает историю подполковника авиации в отставке и его внука Толика, инженера по образованию и танцора стриптиза по профессии, появился онлайн. Его можно посмотреть на YouTube-канале «Белсат Doc».

В военном городке под Минском живут дед и внук. Дед — подполковник авиации в отставке, награжден медалями, живет активно, участвует в общественной жизни. Внук оставил профессию инженера и пытается реализовать мечту — создать театр эротического танца. Конфликт поколений становится размышлением о противоречиях постсоветского пространства.

Ирина Демьянова, директор программ неигрового кино кинофестиваля «Лістапад», так описывала фильм для AFISHA.TUT.BY еще в 2019 году:

— Это кино о взаимоотношениях деда и внука. Первый свято верит в свои идеалы, а второй идет поперек мелодии и решает заняться художественным стриптизом. Понятно, что дед никогда не примет занятие внука и не поймет, что этому можно посвятить жизнь, а внук не согласится с тем, что нужно жить по правилам, потому что «так принято». Но при этом они остаются людьми близкими, родными. Есть какие-то вещи, которые объединят человека старого и молодого. И заставляют их не конфликтовать. Фильм об этом.

Лента была показана на многих киносмотрах, в том числе крупнейшем документальном североамериканском Hot Docs в Торонто. Он получил приз международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) на кинофестивале goEast (Германия). А на родине в Беларуси фильм даже угодил в скандал, когда был снят с «Лістапада» в 2018 году, но показан годом позже.