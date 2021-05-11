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Белорусский фильм о подполковнике авиации в отставке и его внуке-стриптизере появился онлайн
Источник материала: Tut.by
Документальный фильм белорусского режиссера Андрея Кутило
В военном городке под Минском живут дед и внук. Дед — подполковник авиации в отставке, награжден медалями, живет активно, участвует в общественной жизни. Внук оставил профессию инженера и пытается реализовать мечту — создать театр эротического танца. Конфликт поколений становится размышлением о противоречиях постсоветского пространства.
Ирина Демьянова, директор программ неигрового кино кинофестиваля «Лістапад», так
— Это кино о взаимоотношениях деда и внука. Первый свято верит в свои идеалы, а второй идет поперек мелодии и решает заняться художественным стриптизом. Понятно, что дед никогда не примет занятие внука и не поймет, что этому можно посвятить жизнь, а внук не согласится с тем, что нужно жить по правилам, потому что «так принято». Но при этом они остаются людьми близкими, родными. Есть какие-то вещи, которые объединят человека старого и молодого. И заставляют их не конфликтовать. Фильм об этом.
Лента была показана на многих киносмотрах, в
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Документальный фильм белорусского режиссера Андрея Кутило «Стриптиз и война», который рассказывает историю подполковника авиации в отставке и его внука Толика,...
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