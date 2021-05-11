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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сокращение поставок российской нефти на «Нафтан»: влияние американских санкций или намек Кремля? НПЗ: на голодном пайке

Ожидалось, что в мае объем поставок российской нефти останется примерно таким же – возможно, на 0,5 млн т. меньше, поскольку Мозырский НПЗ с 15 мая планировал приступить к плановому ремонту (традиционно он длится примерно месяц). В начале 2021 г. Мозырский НПЗ предупредил своих украинских партнеров, что из-за капремонта он снизит отгрузки на украинский рынок в мае с традиционных 240 тыс. т. до 150 тыс. т. В двадцатых числах апреля Мозырский НПЗ сообщил им, чтобы те подготовили график выгрузки майских ресурсов до 15 мая, поскольку после этой даты завод отгружать продукцию не будет.Между тем, 27 апреля агентство Reuters сообщило со ссылкой на профильные источники, что в мае российские нефтяные компании «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» могут приостановить поставки сырья на «Нафтан», опасаясь попасть под вторичные санкции США.Вслед за этим премьер-министр Беларуси Роман Головченко фактически дезавуировал эту информацию. 2 мая в эфире телеканала «Беларусь 1» он заявил, что санкции Минфина США в отношении предприятий белорусского нефтехима не затронут поставки российской нефти в Беларусь. По его словам, санкции на работу с этими компаниями распространяются на физических, юридических лиц США, а также компании, в которых США (гражданам либо юридическим лицам) принадлежит контрольный пакет. «Но мы нефть покупаем не в Соединенных Штатах, а у нашего партнера, Российской Федерации. Все контракты подписаны, нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно, спокойно», – сказал Головченко.О возможном эффекте вторичных санкций США белорусский премьер умолчал, хотя этим они принципиально отличаются от прежних санкций. Раньше американские санкции грозили попавшим под них белорусским предприятиям потерей только американского рынка, что для них было не столь болезненно, учитывая их минимальное присутствие на этом рынке. Но под влиянием дела Магнитского США ввели новый регламент применения санкций. Теперь, если санкционный список составлен и утвержден, в него можно добавлять любые компании из любой страны мира в случае, если они имеют коммерческие отношения с компаниями из первоначального списка.По данным Reuters, 19 апреля 2021 г Минфин США заменил действующую в отношении белорусских подсанкционных компаний лицензию с 2G на 2H. А это значит, что контрагентам подпадающих под санкции девяти белорусских компаний рекомендуется завершить любые операции с ними до 3 июня 2021 г.На фоне оптимистичного заявления Головченко появившаяся 4 мая в СМИ информация российского оператора магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» о том, что в мае компания планирует снизить поставки нефти на белорусские НПЗ в 2,2 раза к уровню апреля 2021 г. до 608 тыс. т. (разбивку поставок по каждому НПЗ в компании не назвали, хотя раньше об этом сообщалось), прозвучала сенсационно.Российские телеграм-каналы, между тем, сообщили, что в мае поставки на «Нафтан» запланированы в объеме всего лишь 50 тыс. т. Учитывая, что «Нафтану» при традиционной загрузке (исходя из годового объема переработки около 9 млн. т.) нужно около 25 тыс. т. нефти в сутки, этого объема хватает всего лишь на двое суток работы.Получается, что завод продержался на голодном пайке едва ли не декаду. Каким образом – непонятно. Да, в первом квартале 2020 г. «Нафтан» уже переживал похожую ситуацию, когда из-за споров по цене нефти с крупными российскими поставщиками белорусские НПЗ оказались на голодном пайке. Тогда в целях недопущения технологической остановки НПЗ были задействованы все возможные ресурсы нефти, в том числе белорусской, а также в нефтехранилищах, альтернативные поставки и т.д. Но несмотря на все эти героические усилия, оба НПЗ работали с 50-процентнгой загрузкой. Возможно, и сейчас также предприятие работает с пониженной загрузкой, хотя официального подтверждения этому факту нет.Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко 4 мая заверил, что белорусские НПЗ работают в штатном режиме. По его словам, объемы майской переработки нефти даже превысят уровень текущих бизнес-планов. «Информация «Транснефти» не противоречит заданиям, так как показывает промежуточные значения транспортировки, которые, как правило, постоянно корректируются в течение полного месяца поставок», – отметил Тищенко.Между тем, очевидно, что проблемы с поставками российской нефти на «Нафтан» действительно есть, поскольку Мозырский НПЗ уже перенес срок капремонта с середины мая на июнь. Источники в нефтяных кругах объясняют этот факт перестраховкой: у «Нафтана» есть проблемы с обеспечением сырьем, но, уверяют они, этот вопрос «вроде решается», поэтому Мозырский НПЗ страхует ситуацию во избежание дефицита топлива на внутреннем рынке.Похоже, белорусские власти продолжают закулисное обсуждение обхода санкций с помощью РФ. При этом нельзя исключить, что Россия могла воспользоваться моментом, чтобы продемонстрировать уязвимость белорусской экономики и ее полную зависимость от российской в условиях санкционного давления с целью ускорить подписание интеграционных карт.Российская сторона могла также воспользоваться ситуацией для разрешения других важных для нее проблем. Одна из них – рост налоговой нагрузки на УП «Запад Транснефтепродукт», которое работает в Беларуси и входит в систему ПАО «Транснефть». В Беларуси с 1 января 2020 г. введен экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по территории страны, документ распространяется и на предприятие «Запад-Транснефтепродукт», из-за чего, как сообщалось, компания может приостановить работу в Беларуси. В середине апреля 2021 г. президент «Транснефти» Николай Токарев заявлял, что «Транснефть» не видит прогресса в разрешении этой ситуации, хотя переговоры по этому поводу идут давно. «Я думаю, тут уже решать на другом уровне этот вопрос придется. К сожалению, ситуация усугубилась. По этому вопросу мы давно обратились в правительство России», – отмечал Токарев.Очевидно одно: России сейчас невыгодно сорвать поставки нефти в Беларусь, поскольку это поставит крест на соглашении о транзитной перевалке через российские порты белорусских нефтепродуктов. Тем более, что совсем недавно российский премьер Михаил Мишустин с очевидным удовлетворением отмечал, что белорусская сторона не только выполняет договоренности, но даже их перевыполняет – за два месяца 2021 г. отгрузила через морскую инфраструктуру России более 220 тыс. т. грузов.Эксперты не сомневаются, что при желании стороны найдут схему, как обойти американские санкции в отношении «Нафтана», – в частности, создать компанию-посредника для поставки или же доверить их небольшой российской компании, которая не боится вторичного применения американских санкций.