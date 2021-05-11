Источник материала: UDF



Фото: Сайт президента Латвии

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Латвии назвал Вторую мировую войну «чужой» Латвия не участвовала во Второй мировой войне, это была чужая война, заявил президент республики Эгилс Левитс после возложения цветов на Братском кладбище в Риге.

Латвия не участвовала во Второй мировой войне, это была чужая война, заявил президент республики Эгилс Левитс после возложения цветов на Братском кладбище в Риге. Слова главы государства приводятся на его официальном сайте.Левитс пояснил, что граждане Латвии воевали за свои цели в составе чужих армий, также в стране было много жертв среди гражданского населения. «Я должен сказать, что Латвия — одна из стран, больше всего пострадавших во время Второй мировой войны, не участвуя в войне как государство», — добавил он.Кроме того, политик отметил, что окончание Второй мировой войны не принесло Латвии освобождения, поскольку «одна оккупирующая держава была заменена другой». «Мы были освобождены в 1990 и 1991 годах, через 45 лет после освобождения народов Западной Европы мы вновь обрели независимость», — заявил Левитс.Латвия вместе с Эстонией и Литвой были включены в сферу влияния Советского Союза в 1939 году по секретному протоколу к пакту Молотова — Риббентропа. В 1940-м они вошли в состав СССР (в данных странах это событие считается началом периода советской оккупации), оставаясь там в качестве союзных республик до 1991 года.