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Президент Латвии назвал Вторую мировую войну «чужой»

11.05.2021 06:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Президент Латвии назвал Вторую мировую войну «чужой»
Фото: Сайт президента Латвии
Латвия не участвовала во Второй мировой войне, это была чужая война, заявил президент республики Эгилс Левитс после возложения цветов на Братском кладбище в Риге. Слова главы государства приводятся на его официальном сайте.

Левитс пояснил, что граждане Латвии воевали за свои цели в составе чужих армий, также в стране было много жертв среди гражданского населения. «Я должен сказать, что Латвия — одна из стран, больше всего пострадавших во время Второй мировой войны, не участвуя в войне как государство», — добавил он.

Кроме того, политик отметил, что окончание Второй мировой войны не принесло Латвии освобождения, поскольку «одна оккупирующая держава была заменена другой». «Мы были освобождены в 1990 и 1991 годах, через 45 лет после освобождения народов Западной Европы мы вновь обрели независимость», — заявил Левитс.

Латвия вместе с Эстонией и Литвой были включены в сферу влияния Советского Союза в 1939 году по секретному протоколу к пакту Молотова — Риббентропа. В 1940-м они вошли в состав СССР (в данных странах это событие считается началом периода советской оккупации), оставаясь там в качестве союзных республик до 1991 года.
 
 
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Латвия не участвовала во Второй мировой войне, это была чужая война, заявил президент республики Эгилс Левитс после возложения цветов на Братском кладбище в Риге.
 
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