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Репетицию певицы Manizha посчитали лучшей на «Евровидении-2021»

11.05.2021 06:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Репетицию певицы Manizha посчитали лучшей на «Евровидении-2021»
Фото: EBU / ANDRES PUTTING / @wiwibloggs
Пользователи посчитали лучшей репетицию выступающей за Россию певицы Manizha (Манижа Сангин) на «Евровидении» по итогам первого дня подготовки. Результаты опубликованы на посвященном конкурсу сайте Wiwibloggs.

Посетителям стали доступны кадры с репетиций артистов из семи стран: Литвы, Словении, России, Швеции, Австралии, Северной Македонии и Ирландии. В результате за песню Russian Woman («Русская женщина») Манижи проголосовали 2079 человек, что составило 35,81 процента всех голосов. На втором месте оказался представитель Литвы The Roop с песней Discoteque — 1293 голоса или 22,27 процента. Тройку замкнула ирландка Lesley Roy с песней Maps (926 голосов, 15,95 процента).

На кадрах, снятых на репетиции, видно, что сначала певица появляется на сцене в огромном платье, сшитом из лоскутов ткани, которые ей прислали женщины со всей страны. Исполнительница продолжит выступление в красном рабочем комбинезоне, символизирующем усердный труд россиянок.

Ранее Manizha призналась, что «несколько изменила» текст скандальной конкурсной песни. Она объяснила, что хочет своим выступлением «не отскочить от стены, а сломать ее».

Конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Manizha выступит в первом полуфинале под номером три. Состязание в России будет транслировать Первый канал.
 
 
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Пользователи посчитали лучшей репетицию выступающей за Россию певицы Manizha (Манижа Сангин) на «Евровидении» по итогам первого дня подготовки.
 
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