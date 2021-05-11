«Гинекологи отказались от слова «старородящая». Телеведущая Алена Водонаева выступила против эйджизма

Источник материала: Tut.by

38-летняя российская телеведущая, модель Алена Водонаева в своем инстаграме выступила против эйджизма (дискриминации по возрасту), цитирует cosmo.ru .

«Недавно в комментариях под фото одной красивой женщины увидела, как другие девушки напоминают, что ей 50 лет. Во-первых, зачем это говорить человеку, который прекрасно и сам знает о своем возрасте? Во-вторых, а ухаживать за собой и выкладывать фотки в соцсети можно до какого-то определенного момента?», — написала Водонаева.

На ее взгляд, девушки сами провоцируют шейминг и эйджизм своими комментариями: «Где солидарность? Где сестринство? Неужели воспитание, в котором главное — выйти замуж, а все остальные девушки — конкурентки, всё ещё даёт свои плоды? Девушки, дорогие. Мы не враги друг другу!».

Водонаева считает, что необходимо бороться со стереотипами: «Времена, когда женщину оценивали „по свежести“ как кусок мяса, уже прошли. Жизнь не заканчивается, если к 25 годам девушка не вышла замуж, а гинекологи уже давно отказались от термина „старородящая“. Но установка о том, что нельзя быть красивой после сорока, всё ещё жива!».

Алена предлагает обратить внимание на примеры зрелых эффектных женщин, таких как Светлана Бондарчук, Виктория Шелягова и Дженнифер Лопес: «Мы все прекрасны, если следим за собой, сильны и нам не нужно доказывать собственную значимость через унижение друг друга. Женщины не должны быть против женщин. Всем мир, сестры!».

Подписчики поддержали Водонаеву в комментариях: «Прямо выразила мои мысли. Никогда не понимала этих соревнований!», «Всегда восхищалась красивыми и умными женщинами. И возраст тут ни при чем!», «Алена, ты бесконечно права. Я за солидарность!», «Золотые слова. Впрочем, как всегда!».