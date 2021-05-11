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Белорусы отмечают Радуницу
Источник материала: Навiны
Во вторник, 11 мая, православная церковь отмечает Радуницу — день поминовения усопших.
Как и в любую иную церковную дату, на Радуницу много чего нельзя делать. Вот основные запреты, установленные церковью:
Также не рекомендуется оставлять на могилах еду — она привлекает бездомных животных, которые оскверняют землю. Поминальный стол лучше накрыть дома после прихода с кладбища.
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Во вторник, 11 мая, православная церковь отмечает Радуницу — день поминовения усопших.
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