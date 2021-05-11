Лаевский: Максиму Знаку предъявили окончательное обвинение. Его дело скоро передадут в суд

пишет TUT.BY. Лаевский сообщил, что 7 мая защитникам Максима Знака объявили об окончании предварительного расследования и в тот же день начали знакомить с материалами дела,TUT.BY.





— По итогам ознакомления мы вправе ходатайствовать о проведении дополнительных действий или о прекращении уголовного преследования (например, в связи с отсутствием состава преступления, о чем мы ранее уже неоднократно заявляли и в чем мы абсолютно убеждены), — написал Лаевский.





Он также сообщил, что 5 мая, Максиму Знаку было предъявлено окончательно обвинение. Лаевский отмечает, что ранее защитникам запретили не только рассказывать про «данные предварительного следствия», но даже называть фамилии следователей.





— Странно, ведь когда люди уверены в том, что они делают, нет нужды скрывать себя, — отмечает Лаевский.





Он рассказал, что это обвинение на днях было обжаловано руководству Следственного комитета и в Генеральную прокуратуру. Лаевский заявляет, что в части инкриминируемых Максиму Знаку действий обвинение «лишено какой-либо конкретики» и «состоит из абстрактных формулировок»:





— В части обвинения в заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) из постановления не ясно, каким образом, кто и какую роль исполнял или должен был исполнять, и главное, совершение каких действий предполагалось.





— В части обвинения в создании экстремистского формирования (ч. 1 ст. 361−1 УК) постановление не содержит обоснований, почему официально озвученная цель Координационного совета (КС) по урегулированию кризиса не должна рассматриваться как действительная, по каким установленным в законе признакам деятельность КС отнесена к экстремистской, кто осуществлял руководство КС и в чем оно выражалось (с учетом того, что в КС в принципе не было руководства).





— В части обвинения в призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (ч. 3 ст. 361 УК), содержание каких-либо заявлений Максима Знака в виде цитат не приводится, не названо дат, времени и места якобы озвученных призывов.





По словам Лаевского, за восемь месяцев нахождения Максима Знака под стражей не установлено реального деяния, которое бы соответствовало признакам преступления.





— Предъявленное Максиму Знаку обвинение безосновательно, оно противоречит уголовному и уголовно-процессуальному закону, и потому уголовное преследование Максима Знака должно быть прекращено — мы заявили требования об этом в адрес всех, кто обязан и уполномочен это сделать, — пишет юрист.





Максима Знака задержали 9 сентября. Его обвинили в призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК). Срок содержания под стражей ему несколько раз продляли. 10 февраля Максиму Знаку предъявили обвинения еще по двум статьям УК РБ: в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361−1 УК).





Правозащитники признали Максима Знака политзаключенным. Адвокаты заявляли, что фактически Знак подвергся уголовному преследованию в связи с выражением им профессионального мнения по правовым вопросам и реализацией фундаментальных прав.



