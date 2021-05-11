ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Завершено предварительное расследование дела Максима Знака

11.05.2021 07:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Защите юриста Максима Знака 7 мая объявлено об окончании предварительного расследования его уголовного дела.

Завершено предварительное расследование дела Максима Знака

Как сообщил в своем телеграм-канале адвокат Дмитрий Лаевский, это значит, что орган следствия считает все следственные действия выполненными и намерен передать дело прокурору для направления в суд.

«В тот же день нас начали знакомить с материалами дела. По итогам ознакомления мы вправе ходатайствовать о проведении дополнительных действий или о прекращении уголовного преследования (например, в связи с отсутствием состава преступления, о чем мы ранее уже неоднократно заявляли и в чем мы абсолютно убеждены)», — написал Лаевский.

Также он сообщил, что 5 мая Знаку было предъявлено окончательно обвинение, которое «не отличается от обвинения, обжалованного защитой в марте, кроме некоторых отличий по тексту».

Напомним, члену юридической команды штаба  Виктора Бабарико 18 сентября предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности), 10 февраля: по ч. 1 ст. 357 УК (участие в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и по ч. 1 ст. 361-1 УК (создание экстремистского формирования и руководство им).

Защита утверждает, что в части инкриминируемых Знаку действий это обвинение «лишено какой-либо конкретики». «Оно состоит из абстрактных формулировок, из которых абсолютно не ясно, в чем именно заключались действия Максима, расцененные следователем как преступления. В обвинении на много страниц описываются какие-то события и действия иных лиц, которые не образуют преступления и не имеют отношения к обвиняемому», — считает Лаевский.

Лаевский подчеркивает, что Знак находится под стражей восемь месяцев и за это время «не установлено реального деяния, которое бы соответствовало признакам преступления».

Предъявленное Знаку обвинение безосновательно, противоречит уголовному и уголовно-процессуальному закону, поэтому уголовное преследование Максима Знака должно быть прекращено, заявляет защита.

Член президиума Координационного совета по урегулированию кризиса, кандидат юридических наук адвокат Максим Знак был задержан 9 сентября 2020 года, ровно через месяц после президентских выборов.

Защита обращает внимание, что ранее адвокатам запретили не только рассказывать о данных предварительного следствия, но даже называть фамилии следователей.

Правозащитники признали Максима Знака политзаключенным.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защите юриста Максима Знака 7 мая объявлено об окончании предварительного расследования его уголовного дела.
 
Новости дня
Новости разные
 
Евроотбор: белорусские волейболистки всухую обыграли Эстонию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by