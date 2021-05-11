Завершено предварительное расследование дела Максима Знака

Защите юриста Максима Знака 7 мая объявлено об окончании предварительного расследования его уголовного дела.





Как сообщил в своем телеграм-канале адвокат Дмитрий Лаевский, это значит, что орган следствия считает все следственные действия выполненными и намерен передать дело прокурору для направления в суд.

«В тот же день нас начали знакомить с материалами дела. По итогам ознакомления мы вправе ходатайствовать о проведении дополнительных действий или о прекращении уголовного преследования (например, в связи с отсутствием состава преступления, о чем мы ранее уже неоднократно заявляли и в чем мы абсолютно убеждены)», — написал Лаевский.

Также он сообщил, что 5 мая Знаку было предъявлено окончательно обвинение, которое «не отличается от обвинения, обжалованного защитой в марте, кроме некоторых отличий по тексту».

Напомним, члену юридической команды штаба Виктора Бабарико 18 сентября предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности), 10 февраля: по ч. 1 ст. 357 УК (участие в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и по ч. 1 ст. 361-1 УК (создание экстремистского формирования и руководство им).

Защита утверждает, что в части инкриминируемых Знаку действий это обвинение «лишено какой-либо конкретики». «Оно состоит из абстрактных формулировок, из которых абсолютно не ясно, в чем именно заключались действия Максима, расцененные следователем как преступления. В обвинении на много страниц описываются какие-то события и действия иных лиц, которые не образуют преступления и не имеют отношения к обвиняемому», — считает Лаевский.

Лаевский подчеркивает, что Знак находится под стражей восемь месяцев и за это время «не установлено реального деяния, которое бы соответствовало признакам преступления».

Предъявленное Знаку обвинение безосновательно, противоречит уголовному и уголовно-процессуальному закону, поэтому уголовное преследование Максима Знака должно быть прекращено, заявляет защита.

Член президиума Координационного совета по урегулированию кризиса, кандидат юридических наук адвокат Максим Знак был задержан 9 сентября 2020 года, ровно через месяц после президентских выборов.

Защита обращает внимание, что ранее адвокатам запретили не только рассказывать о данных предварительного следствия, но даже называть фамилии следователей.

Правозащитники признали Максима Знака политзаключенным.

Читайте также:

Telegram