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«Белнефтехим»: цены на топливо не снижают вслед за падением нефти, чтобы не создавать ажиотаж

11.05.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В «Белнефтехиме» объяснили, почему цены на автомобильное топливо растут, даже при снижении нефтяных котировок на мировых рынках.



 Речь об этом шла на заседании общественно-консультативного совета Белорусского государственного концерна по нефти и химии, пишет myfin.by.

Почему цена на топливо не опускается вместе с котировками?


Во-первых, нужно помнить, что возможности снижения цен выше в тех регионах, где топливо дороже. В Республике Беларусь цены на моторное топливо в 1,2-1,5 раза ниже, чем в странах ЕС и Украине.

«Во-вторых, если бы мы решили так делать, то в периоды высокой волатильности нефтяного рынка потребовалась бы практически ежедневная корректировка цен, что в свою очередь спровоцировало бы очереди на заправках на снижающемся ценнике, а на растущем - снижение объемов потребления и попытки заработать на ценовых колебаниях. И это, с одной стороны, стало бы дополнительным фактором неопределенности в работе НПЗ, увеличило бы производственные и финансовые риски. С другой стороны - шоковым сценарием для субъектов экономики и населения, которые сталкивались бы в периоды роста цен с незапланированным и непредсказуемым ростом расходов на топливо», - отметили в «Белнефтехиме», сообщает belchemoil.by.

По 1 копейке


В качестве базовой стратегия еженедельного изменения цен на топливо не более чем на 1 копейку за литр определена, чтобы у потребителей была возможность адаптироваться к их изменению, пояснили в концерне. В данном случае стоимость топлива не снижается на такой же процент, как падает цена на нефть, но и не увеличивается таким же темпом в периоды роста котировок. Так не происходит ни на одном из рынков.

«Цены в сопредельных европейских странах изменяются с большей амплитудой, чем в Республике Беларусь, но даже в период пикового падения цен на нефть во втором квартале 2020 года(в 2-3 раза) цифры на европейских АЗС пусть и уменьшились примерно на 30%, но все равно оставались значительно выше цен на белорусском рынке. Затем в довольно короткие сроки вернулись в диапазон значений периода до пандемии, а в марте 2021 года превысили этот уровень примерно на 9%», - прозвучало в комментариях на заседании.

В то же время стоимость топлива в Республике Беларусь в долларовом эквиваленте практически остается в одном ценовом диапазоне.

«Если посмотреть на динамику цен на нефть и нефтепродукты в белорусских рублях в ретроспективе, например, за последние 10 лет, то можно увидеть, что темпы изменения цен на нефть в значительной степени опережают темпы изменения цен на нефтепродукты, — констатировала заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина. - В рублевом эквиваленте стоимость нефти для НПЗ с 2010 года выросла в 10,7 раза, стоимость 1 литра топлива - в 6 раз».

Концерн в 2021 году продолжает реализацию стратегии поэтапного изменения цен.

Как отметили в концерне, цены на топливо до конца года могут увеличиться еще на 5-6%. При этом каждое последующее изменение цен проводится только после всесторонней оценки изменения конъюнктуры рынков и анализа экономического положения производителей, подчеркнули представители «Белнефтехима».
 
 
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В «Белнефтехиме» объяснили, почему цены на автомобильное топливо растут, даже при снижении нефтяных котировок на мировых рынках.
 
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