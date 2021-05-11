На какие характеристики стоит обратить внимание при выборе «народного» смартфона в 2021 году

Источник материала: Tut.by

С каждым годом грань между топовыми смартфонами и моделями среднего класса стирается. У флагманов остаются фишки вроде камер, умеющих снимать с многократным приближением почти без потери качества, но не всем нужны такие особенности. Собрали инструкцию, на что точно стоит обратить внимание при выборе «народного» телефона среднего класса в 2021 году.



Фото: NordWood Themes / unsplash.com

Сразу отметим: на бюджетный класс устройств такая инструкция не распространяется. Смартфон, соответствующий описанным ниже требованиям, на наш взгляд, отвечает «золотой середине» и точно подойдет большинству пользователей практически без компромиссов.

То есть разница с топовыми аппаратами ценой в тысячу и более долларов, конечно, будет чувствоваться — но не критически. Условно говоря, пользовательский опыт при работе со всем необходимым набором приложений вроде мессенджеров, соцсетей, банковских программ, стриминга аудио и видеоконтента окажется максимально схожим. При запуске игр уровня CoD Mobile или PUBG на аппаратах среднего класса, возможно, придется снизить настройки графики, но опять же: кардинально опыт игрока различаться не будет.

Очевидную разницу получится заметить в качестве фото и видео — и то зачастую при съемке в определенных условиях (скажем, при недостатке света). А также в материалах корпусов, качестве динамиков, скорости сканеров отпечатков пальцев в дисплеях, мягкости вибромоторчиков. Понятно, что из таких мелочей складывается уровень комфорта, однако чем-то придется пожертвовать ради более низкой цены. Но обо всем по порядку.

Экран: AMOLED, IPS, 120 Гц?

С диагоналями сегодня все достаточно просто: почти во всех приличных устройствах среднего класса устанавливаются панели минимум на 6,5 дюйма (или больше). Так что найти относительно небольшой смартфон с экраном на 5,8−6,1 дюйма не так просто. Как ни странно, дисплеями такой диагонали сегодня щеголяет в основном Apple, чьи устройства назвать бюджетными или даже среднебюджетными ну никак не выходит.



Пример IPS-экрана

С вопросом разрешения также все просто: выбирать стоит смартфоны с панелями разрешения не ниже Full HD+. При таком раскладе показатель ppi (пикселей на дюйм) превысит 400 точек. То есть отдельные пиксели увидеть вряд ли получится даже с расстояния нескольких сантиметров (независимо от типа матрицы). Панели с более низким разрешением HD+ сейчас используются разве что в совсем уж простеньких телефонах ценой около 150−200 долларов. По возможности покупать такие не стоит.

Вопрос матрицы стоит острее. Если не вдаваться в технические подробности, то IPS — самая классическая технология ЖК-экрана. Вероятно, дисплей вашего рабочего компьютера выполнен по ней. Какие плюсы у подобных матриц: цветопередача спокойная и «ровная». Как правило, отсутствуют перекосы в слишком контрастные или блеклые оттенки. А еще IPS-дисплеи не подвержены эффекту ШИМа. Если опять же не углубляться в подробности, то такие панели не мерцают при различном уровне яркости и глаза меньше устают (в отличие от OLED).



Пример AMOLED-матриц

Еще год назад AMOLED (или OLED) матриц в аппаратах среднего, и уж тем более начального уровня мы бы посоветовали избегать. Все-таки технология сложнее, и если на дорогих флагманах ее использование оправдано — там практически все возможные недостатки сведены к нулю, — то на более доступных по цене устройствах минусы были видны. Пример такого недостатка — инверсия белого цвета при наклоне смартфона или взгляде на экран сбоку. Интенсивность подобной инверсии разнилась от устройства к устройству и зачастую была уж слишком заметной.

Но в устройствах 2021-го модельного года ситуация явно улучшилась. И по примеру последних гаджетов Xiaomi и Samsung видно, что OLED-панели «середняков» подтянулись: та же инверсия все еще наблюдается, но по минимуму и особо не мешает. А все плюсы OLED-экранов вроде более ярких и насыщенных цветов, глубокого черного и высокой максимальной яркости остались.

В общем, алгоритм такой: если смартфон выпущен в этом году, то ориентируйтесь на ваши предпочтения по цветопередаче и общему восприятию картинки. Если выбираете аппарат прошлого года, то IPS — в приоритете. Во всяком случае, постарайтесь взглянуть на прошлогодний телефон с OLED-экраном (если это не флагман) до его покупки. А про устройства 2019-го года, если говорить про Android, и вовсе стоит забыть.



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Повышенная частота обновления в 90 или 120 Гц — еще одна фишка, перекочевавшая в устройства среднего класса 2021-го модельного года из флагманов. Если вкратце, ориентироваться на нее в телефонах средней руки не стоит. Ведь почувствовать разницу в плавности перелистывания рабочих столов, ленты новостей и тем более в играх получится, только если аппарату хватит мощности на «отрисовку» этих 120 Гц. А огрехи при взаимодействии с интерфейсом оболочки ОС при повышенной частоте кадров становятся намного ощутимее.

В общем: если в смартфоне за условные 300 долларов (или меньше) есть режим с частотой в 90 или 120 Гц — хорошо, будет приятным бонусом. Если нет, ничего страшного, на данном этапе повышенная частота обновления больше актуальна для флагманов.

Не менее 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, а лучше — больше

С оперативной памятью все достаточно просто: в 2021 году выбирать смартфон менее чем с 4 ГБ — спорное решение.



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По сути, 4 ГБ — необходимый минимум, с которым кое-как можно комфортно пользоваться аппаратом. И дело тут вовсе не в том, сколько программ вы собираетесь постоянно держать открытыми, а, скорее, сколько из этих 4 ГБ будет зарезервировано на постоянной основе под нужды операционной системы. К такому выводу мы пришли после обзора Samsung Galaxy A52 , который «в базе» комплектуется как раз 4 ГБ. После того как мы по очереди открыли Instagram и Telegram, «вылетела» даже «Галерея».

А с альтернативными устройствами такого же уровня, но уже с 6 ГБ оперативки, подобных проблем нет. С учетом того, что смартфон обычно покупается на год-полтора вперед, рекомендуем останавливаться на моделях минимум с 6 ГБ, а лучше с 8 ГБ (хотя варианты с таким объемом оперативки в классе — пока редкость).

С объемом хранилища примерно такая же история. О вариантах на 32 ГБ (и меньше) забываем: такого объема может и не хватить, даже если вы не фотографируете, не снимаете видео или, например, не запускаете игры. Ведь кэш того же Telegram зачастую превышает несколько гигабайт. А если вы постоянно пользуетесь несколькими мессенджерами?

Необходимый минимум сегодня — 64 ГБ. А еще лучше доплатить 30−50 долларов за версию на 128 ГБ и жить спокойно.

Кто-то может возразить: но ведь всегда остается вариант с покупкой карты памяти microSD, если объема хранилища на телефоне не хватит. Но тут есть загвоздка: как правило, карты памяти намного медленнее, чем память устройства. И, например, если указать в настройках, чтобы фотографии добавлялись сразу на карту памяти, то кадры будут сохраняться ощутимо дольше. А карты памяти с нормальной скоростью чтения и записи стоят как минимум не меньше тех же 30−50 долларов.

Больше мегапикселей — круче камера? Нет

Качество фото и видео со смартфонов разного уровня — наверное, самая ощутимая разница между смартфоном за 200−300 и за тысячу долларов.

Именно на камеры производители последние пару лет делают ставку во флагманах, постоянно совершенствуя их возможности: то улучшением качества при съемке в темноте за счет алгоритмов ИИ, то внедрением модулей-перископов для пяти- или даже десятикратного зума. Физические характеристики фотодатчиков также постоянно улучшают (например, скоро ожидается внедрение дюймовых матриц). В устройствах средней руки такого ждать не стоит. Производители вполне осознанно разграничивают линейки, отдавая более доступным по цене моделям только часть функций топовых девайсов.



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Проще говоря, не верьте рекламным постерам компаний, обещающим невиданные по качеству фото со смартфона за 200 долларов. Это не значит, что сделать хороший кадр не получится: вполне возможно, что фотография окажется годной и ее будет не стыдно опубликовать в Instagram (особенно если фотографировать при достаточном количестве света).

Но, как правило, в чуть иных условиях — вечером или в помещении, когда в активе только искусственное освещение — разница становится более очевидной. И еще: не гонитесь за количеством мегапикселей — вполне вероятно, что камера что на 48 Мп, что на 64 Мп или даже на 108 Мп будет фотографировать похоже. Основную роль сейчас играет процессор, «накидывающий» на кадры ИИ-алгоритмы прямо во время съемки.



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Почти наверняка в активе окажется еще несколько фотомодулей: как минимум ультраширокоугольный, с увеличенным углом обзора на 120 градусов. Проверьте в спецификациях смартфона на сайте компании, способен ли девайс снимать с ИИ и на «ширик» — если нет, лучше поискать что-то еще. А вот все остальные модули обычно устанавливают просто для галочки. Поверьте, макрокамерой или сенсором глубины вы воспользуетесь от силы несколько раз.

В итоге: много камер не панацея. Это же касается и мегапикселей: не факт, что модуль на 108 Мп окажется существенно лучше датчика на 12 Мп. Если сомневаетесь, проверьте, как снимает устройство, заранее в обзорах в Сети. Важно, чтобы девайс мог работать с ИИ-алгоритмами на дополнительном широкоугольном модуле. А все остальные фотодатчики (макро, глубина) не несут никакой практической пользы.

Процессор: какой выбрать, чтобы не «тормозило»?

Почти во всех смартфонах за 200−400 долларов, популярных в Беларуси, в этом году установлены чипы от компании Qualcomm — и это хорошо. В гик-сообществе к ним относятся максимально лояльно, и это в целом оправдано. Проблем с ними обычно куда меньше, чем, скажем, с MediaTek. Последнюю компанию не раз уличали в «накрутке» баллов в бенчмарках, а на деле чипы оказывались не самыми удачными (были проблемы с перегревом, а также слишком сильном скидывании частот под нагрузкой).

Конечно, некоторые производители смартфонов предпочитают использовать свои наработки. Скажем, аппараты Huawei комплектуются фирменными процессорами серии Kirin. Но даже Samsung в этом году отошла от своих Exynos и установила в среднебюджетные аппараты Snapdragon от Qualcomm.



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Если не лезть в подробности, то, на наш взгляд, минимально допустимым выбором для комфортной работы станут процессоры (точнее, Soc) вроде Snapdragon 665 или 678. Они не смогут обеспечить запаса по производительности на будущее, но по крайней мере справятся с адекватной отрисовкой интерфейса при 60 Гц, запуском всех необходимых программ и даже с играми на минимальных настройках.

Если средства позволяют, лучше выбрать смартфон с процессором уровня Snapdragon 720G или 732G. Они очень близки по мощности и обеспечивают запас как минимум на год-полтора вперед, даже если в настройках выбран режим повышенной частоты обновления кадров дисплея. С такими процессором уже получится поиграть на средних или высоких настройках графики, да и хотя бы одно обновление Android (скажем, с 11 на 12 версию) девайсы с таким SoC нормально переживут.

Батарея и быстрая зарядка

С этим пунктом все проще, чем с остальными. Потому что особого выбора производители для пользователей не оставляют и вставляют в девайсы как начального, так и среднего ценового сегмента батарейки на 4500 или 5000 мАч. И это отлично. По опыту последних лет понятно, что даже при интенсивной нагрузке почти любой смартфон с таким аккумулятором выдержит день. А если пользоваться им в более щадящем режиме, то и полтора-два.



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Конечно, есть модели аппаратов с еще более емкими батареями (например, такими может похвастаться серия Galaxy M от Samsung). Но это скорее исключение из правил. И, к счастью, технология ускоренной подзарядки добралась и до бюджетных моделей. Почти наверняка в телефоне ценой от 200 долларов и выше сегодня в комплекте окажется блок питания как минимум на 15 Вт. А вероятнее — на 25 Вт или 33 Вт. Так что даже батарейку объемом в 5000 мАч получится зарядить за час-полтора.

Единственное ограничение «середняков» на сегодня — отсутствие беспроводной зарядки. Эта функция пока остается прерогативой смартфонов топового или предтопового сегментов.

На что еще обратить внимание

Сканер отпечатков пальцев : сенсоры, встроенные под экран, — зло, от которого по возможности лучше отказаться. Даже в флагманах за полторы тысячи долларов они иногда срабатывают медленнее в сравнении с обычными датчиками, совмещенными с клавишами питания.

: сенсоры, встроенные под экран, — зло, от которого по возможности лучше отказаться. Даже в флагманах за полторы тысячи долларов они иногда срабатывают медленнее в сравнении с обычными датчиками, совмещенными с клавишами питания. NFC : модуль полезный — позволяет расплачиваться смартфоном как банковской карточкой. Но проблема в том, что в Беларуси Google Pay полноценно не представлен, а своя альтернатива есть не у всех компаний (по сути, кроме Samsung и Huawei). Правда, некоторые банки выпускают собственные приложения с возможностью использования NFC-датчика.

: модуль полезный — позволяет расплачиваться смартфоном как банковской карточкой. Но проблема в том, что в Беларуси Google Pay полноценно не представлен, а своя альтернатива есть не у всех компаний (по сути, кроме Samsung и Huawei). Правда, некоторые банки выпускают собственные приложения с возможностью использования NFC-датчика. Другие мелочи : маловероятно, но все-таки — проверьте в спецификациях, чтобы смартфон поддерживал 5 ГГц. За последнее время нам не встречалось аппаратов без поддержки такого диапазона частот, но все же это возможно, например в случае с девайсами прошлого года. Динамики, скорее всего, также окажутся стерео — и это неплохо. Даже смартфоны за 600 рублей начинают такими комплектоваться, не говоря уж об устройствах более высокого класса. Наконец, телефоны почти наверняка смогут работать с двумя SIM-картами и картой памяти — тоже удобно.

: маловероятно, но все-таки — проверьте в спецификациях, чтобы смартфон поддерживал 5 ГГц. За последнее время нам не встречалось аппаратов без поддержки такого диапазона частот, но все же это возможно, например в случае с девайсами прошлого года. Динамики, скорее всего, также окажутся стерео — и это неплохо. Даже смартфоны за 600 рублей начинают такими комплектоваться, не говоря уж об устройствах более высокого класса. Наконец, телефоны почти наверняка смогут работать с двумя SIM-картами и картой памяти — тоже удобно. Какие еще бывают фишки: защита от воды и пыли. Обычно смартфоны, претендующие на звание «народных», ограничиваются степенью IP53, что максимум спасет от дождя или от пролитого на девайс напитка. Но встречаются и более продвинутые девайсы с IP67 (есть пара моделей у Samsung), которые уже смогут выдержать погружение в воду.