«Заплатил на пару недель позже — выставили $1980 штрафа». Взял «быстрый кредит» на 830 рублей, стал должен почти 5000

Источник материала: Onliner Прошлым летом Дмитрию срочно понадобились деньги. Он погуглил объявления «деньги в долг», кликнул на первую ссылку и уже спустя несколько дней поехал получать 830 рублей наличными. Все легко и просто. И, как обычно бывает в таких случаях, у истории возникло внезапное продолжение.

На что понадобились деньги, Дмитрий рассказывать не хочет. Да и какая разница? Говорит, что в августе 2020 года подрабатывал на стройке за 300 рублей, погашал уже имеющийся кредит. Поэтому решил обратиться в микролизинговую организацию — такую, где выдают займы даже безработным и имеющим плохую кредитную историю.





Позвонил по номеру, указанному в объявлении, и отправился в минский офис компании «ТехноКарЛизинг» на Каменной Горке. Там оформили официальный договор.

— Я в этот договор особо не вчитывался. Девушка дала мне быстро пролистать документы, и все.

Здесь можно было бы сказать: внимательно читайте договор, ведь незнание не освобождает от ответственности. Но забежим вперед: адвокату, которая смотрела документы Дмитрия, понадобилось несколько часов, чтобы вникнуть в суть хитросплетений предоставления займа.





«Пришло SMS, что из-за просроченного платежа я должен погасить всю сумму, а также выплатить штраф»

В офисе «ТехноКарЛизинга» Дмитрий получил заем в 830 рублей сроком на год (это $340 на дату получения денег). По условиям договора, за это мужчина должен был выплачивать ежемесячно около $80 по курсу Нацбанка.

— Меня такие условия, в принципе, устраивали. Платить по $80 я был готов,— объясняет мужчина.

В договоре это не указано, так что мы посчитали сами: такие условия предполагают, что за год Дмитрий должен выплатить $950. Сделку оформили хитро: через договор лизинга. По документам получалось, что Дмитрий продал свой бэушный телефон Samsung, оставив его себе «на хранение», и заключил лизинговый договор на пользование аппаратом. Это стандартная «серая» схема для тех, кто выдает быстрые займы.

— Получается, что мой телефон — это их собственность, — говорит мужчина.





В первый же месяц Дмитрий не вовремя погасил платеж. Вроде как не специально: не разобрался с графиком платежей и заплатил на пару недель позже положенного.

— В итоге пришло SMS-сообщение, что из-за просроченного платежа я должен погасить всю сумму по договору лизинга, а также выплатить штраф. Итого $1980 с хвостиком — более 4800 рублей по курсу на то время. На выплату долга выделили восемь дней, — объясняет он.





— Выплатить за раз $1980, когда взял в долг 830 рублей, — это же ни в какие рамки!.. Я позвонил им, чтобы понять, откуда взялся такой штраф. Девушка ответила, что она не намерена всем разъяснять детали договора и тратить на это свое время, — говорит мужчина. — После новогодних праздников решил поехать к ним в офис, чтобы разобраться с платежами. На месте никого не было, хотя вывеска висела. В апреле снова приехал, но на месте офиса «ТехноКарЛизинга» была уже совсем другая компания.

Сообщение о штрафе пришло от представителя «АвтоТрейдЛизинга». В соцсетях высказывали предположения, что компания «ТехноКарЛизинг» лишилась лицензии. Но нет. Позже Дмитрий получил уведомление, что в октябре 2020 года ООО «ТехноКарЛизинг» присоединяется к ООО «ПегасЛизинг». Смотрим реестр лизинговых организаций на сайте Нацбанка и видим, что ООО «ПегасЛизинг» создано в то же время, когда прекратила свою деятельность компания «ТехноКарЛизинг», — в октябре 2020 года. Отличается ли состав учредителей в двух разных компаниях? Этого нам узнать не удалось.





Спустя какое-то время в компании решили проявить заботу о Дмитрии и «разбили» его долг на несколько платежей.

— Стали писать, что я могу в этом месяце выплатить 500 рублей, потом — что 700. У меня не было такой зарплаты, чтобы закрывать эти платежи, поэтому я вносил меньшие суммы.

Дмитрий продолжил вносить по $80, как и требовалось согласно графику платежей. Чтобы поторопить мужчину с выплатами, представитель компании отыскал Дмитрия в соцсетях и, кроме бесконечной переписки в Viber и по SMS, завязалась переписка еще и во «ВКонтакте».





— Мужчина написал мне, что он работник службы безопасности, что они приедут и заберут у меня имущество, — объясняет Дмитрий и добавляет, что кто-то из друзей порекомендовал обратиться за юридической помощью, что он и сделал: — В апреле вместе с адвокатом мы составили заявление и направили его в организацию «ПегасЛизинг».

В заявлении просили обосновать штрафные санкции, а также прекратить высылать бесконечные сообщения с требованием заплатить. На момент отправления данного обращения Дмитрий уже выплатил по займу более 1800 рублей.

Что о компании пишут в отзывах?

Если поискать информацию об ООО «ТехноКарЛизинг» в интернете, вы увидите ссылки с заголовками «Воспользовались тяжелой жизненной ситуацией», «Насколько опасно связываться с кредитами в легкодоступных финансовых организациях», «Черный список Минска». Не вините Дмитрия раньше времени: об этом стали писать после того, как мужчина связался с данной компанией.

Есть мнение, что не стоит доверять отзывам в интернете. И все же, если компания имеет рейтинг 1,9 из 5, это повод задуматься. Комментаторы описывают ситуации, схожие с той, в которую попал Дмитрий:

«Взяла 280 рублей. Образовалась просроченная задолженность 7 дней, организация выставила штраф $1020, требуют погасить в течение 5 дней».





«За однократную просрочку платежа даже в один день всем прилетает штраф $1500. Но самая вишенка на торте — вы идете брать наличные деньги (заем), а на подпись дают договор лизинга! При этом не ставя вас в известность о том, что вы продаете свой телефон их подставной фирме, а потом за бешеные деньги берете его у них в лизинг!»

«Брался заем в 200 рублей. А за просрочку выплатила штраф почти в 2000 белорусских рублей».





Во «ВКонтакте» даже есть активисты, которые помогают людям, попавшим на санкции от компании «ТехноКарЛизинг». Среди них и минчанка Елена:

— У меня была такая же ерунда. Я уже решила свой вопрос, поэтому помогаю всем остальным. У нас есть Viber-группа пострадавших, там 200 человек. Была ситуация, когда человек недоплатил $10, и за это ему выставили штраф 3000 рублей. Мы уже обращались сами и в СМИ, и в Нацбанк.





Эта компания при мне только за год три раза поменяла название. Я брала в 2019 году всего лишь 200 рублей, а мне выставили счет на 1900 рублей. Никто не говорил, что надо платить 45% в месяц и 530% годовых. Я человек адекватный и никогда в жизни не подписала бы договор, если бы мне сказали об этом.

Елена рассказывает, что, когда ей выставили огромный штраф, платить она отказалась. В результате компания подала документы в отдел принудительного исполнения наказаний. Ситуация закончилась тем, что женщина сама подала в суд на компанию, после чего не она осталась должна, а ей:

— На судах они три раза предлагали мне пойти на мировую, а я пошла до конца.





Что компания ответила Дмитрию?

Пока мы готовили этот текст, Дмитрий получил ответ от ООО «ПегасЛизинг». В документе говорится, что руководство провело собрание для решения вопроса о снижении финансовой нагрузки для клиентов:

«По итогам прошедшего собрания участников компанией было принято следующее решение. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, оказавшей значительное влияние на сокращение доходов граждан, что повлекло невозможность надлежащего исполнения по договорам финансовой аренды (лизинга), было принято решение об уменьшении штрафных санкций по некоторым клиентам».

Штраф за просрочку оплаты Дмитрию снизили с $460 до $230. Штраф за нарушение условий договора, который составлял 1765 рублей, снизили до 0.

Такое решение Дмитрия устраивает:

— Наконец-то они от меня отстанут. Я уже думал, что мне всю жизнь придется им что-то платить.







Адвокат: «Разобраться в этих документах не юристу довольно сложно»

Составлять заявление в компанию «ПегасЛизинг» Дмитрию помогала Инна Боровикова, член Минской городской коллегии адвокатов. Вот что она думает по этому делу:

— Фактически с Дмитрием заключили сделку возвратного лизинга: он якобы продал своей телефон компании и сразу же взял его в лизинг. В нашей стране это запрещено с апреля 2020 года: указ от 23 октября 2019 года №394 «О предоставлении и привлечении займов» вводил ограничение по договорам возвратного лизинга, заключаемым с физическими лицами, чтобы избегать подобных недобросовестных практик. Объектами таких договоров могут быть только объекты недвижимости и транспортные средства, то есть те объекты, которые зарегистрированы.





Договор с Дмитрием заключили уже после вступления указа в силу — в августе 2020-го. Чтобы обойти требования указа, Дмитрию предложили подписать два договора. Важный момент: потребители должны реально оценивать свои возможности и быть внимательными при заключении сделок. Однако в данном случае разобраться в документах обычному человеку, не имеющему юридического образования, довольно сложно. Здесь витиеватые формулировки, мелкий шрифт.

По первому договору Дмитрий якобы продал свой мобильный телефон компании «Техногик», которая зарегистрирована в Бресте. Вторым документом был договор оперативного (а не возвратного) лизинга с компанией «ТехноКарЛизинг», зарегистрированной в Гомеле. Пакет документов был подписан в одном месте. Фактически это возвратный лизинг, формально — оперативный.





Согласно договору лизинга, после внесения всех платежей Дмитрий не становится вновь владельцем своего телефона, ведь, согласно пункту 1.6 договора, после погашения лизингополучателем обязательств право собственности на предмет лизинга остается у лизингодателя.

Людям, попавшим в похожую ситуацию, можно обращаться в суд для признания договора недействительным: ведь потребитель шел получать заем, а не лизинг. Основания для признания сделок недействительными предусмотрены Гражданским кодексом Республики Беларусь. Можно руководствоваться статьей 179 («Недействительность сделки, совершенной под влиянием заблуждения») либо статьей 180 («Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения одной стороны с другой вследствие стечения тяжелых обстоятельств»). Можно оперировать тем, что организация воспользовалась тяжелой жизненной ситуацией клиента и заключила кабальную сделку.





Обращение в суд влечет для потребителя дополнительные расходы на юридическую помощь и оплату государственной пошлины в размере 5 базовых величин (сейчас это 145 рублей. — Прим. Onliner), если речь идет о признании договора недействительным.

Дмитрию удалось решить вопрос без суда, ООО «ПегасЛизинг» решило пойти на уступки Дмитрию, значительно снизив для него размер штрафа. Теперь у мужчины есть выбор: внести оставшиеся платежи по договору с уменьшенным штрафом и на этом поставить точку — либо обратиться в суд. Если после полного погашения лизинга компания «ПегасЛизинг» захочет забрать мобильный телефон, у Дмитрия будет возможность подать встречный иск о признании договора недействительным.





Ассоциация лизингодателей: «Мы такое не поддерживаем»

Можно ли считать все организации нечестными? Нет!

— Это исключительно недобросовестная практика, — комментирует историю Дмитрия глава Ассоциации лизингодателей Беларуси Сергей Шиманович. — Мы ее крайне не поддерживаем — и мы, и Национальный банк. К сожалению, пока законодательство позволяет применять такие драконовские штрафы, но в настоящее время готовится ряд изменений в законодательстве, которые ограничат возможность начислять такие штрафы, ограничивая их определенным пределом — аналогично ограничению, которое сейчас существует для микрофинансовых организаций. Вот эта компания [«ТехноКарЛизинг»] — назвать ее лизинговой нельзя. Это компания, которая ранее занималась микрофинансированием, они мимикрировали и, пользуясь законодательными лазейками, по сути, занимаются тем же самым. Это не лизинговая компания. То, что она была включена в реестр, не делало ее лизинговой.

Добросовестными являются компании, которые присоединились к Кодексу добросовестного поведения, который размещен у нас на сайте . И если кто-то желает работать с лизинговыми организациями, надо ориентироваться именно на этот список. Но еще раз повторюсь: в настоящее время готовится ряд законодательных ограничений, которые навсегда положат конец такой недобросовестной деятельности.