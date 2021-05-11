Семья сделала из квартиры в старой пятиэтажке мечту всех инстаграмщиц. А что об этом думает дизайнер?

Источник материала: Onliner

Далеко не у каждого человека, затевающего ремонт в своей квартире или доме, есть возможность заказать дизайнерский проект. Поэтому приходится справляться своими силами: просматривать профильные сайты в интернете, перенимать какие-то идеи у профессионалов или обращаться за советом к более опытным друзьям и коллегам. Порой результат превосходит все ожидания, порой не оправдывает их. Но как разобраться в том, все ли сделано правильно? Вместе с руководителем студии дизайна Dia Дмитрием Воюнковым мы будем оценивать интерьеры в квартирах наших читателей, подробно разбирать все плюсы и минусы. Если хотите поучаствовать в создании следующего материала, присылайте фотографии своих квартир и домов на почту daa@onliner.by .

Что за квартира?

Сегодня речь пойдет о двухкомнатной квартире в самом центре города, на улице Якуба Колоса. Примерно семь лет назад «убитое, неотремонтированное» жилье в старой кирпичной пятиэтажке приобрела для своего сына случчанка Татьяна. Первым делом семья занялась заменой труб и прочих коммуникаций, стенами и потолком, полом и окнами… Уже после этого задумались об интерьере.





— Дизайном занимались сын и его девушка. Находили интересные идеи в Pinterest и переделывали их под себя. В кабинете повесили функциональную полку-цветок — в каждую ячейку можно что-то положить. Расширили подоконник, чтобы на него удобно было сесть с пледом, рядом организовали место для хранения книг — получилась такая мобильная библиотека. В спальне установили большую кровать с изголовьем в форме гор, скрывающим батареи, а под ней — много выдвижных ящиков: в маленькой квартире всегда есть проблема с хранением вещей, — перечисляет Татьяна.





На довольно небольшой площади (41,7 кв. м) разбросана куча мелких деталей, будто сошедших с фотографий из Instagram. Смотришь на кухню, а здесь стол из цельного дуба, залитый эпоксидной смолой, барная стойка вместо подоконника. В ванной — подставка для ноутбука с выемкой для фужеров, в прихожей — аккуратная вешалка для верхней одежды. На первый взгляд все выглядит очень продуманно.









Практически всю деревянную мебель, которую можно найти в комнатах, делал один и тот же мастер-ремесленник. Разве что состаренный будуар да типовой шкаф семья купила в интернете.

Сейчас квартира выставлена на продажу. Владельцы оценили ее в $78 тыс. по курсу. Вы спросите: зачем продавать то, во что вложено столько сил и денег? Ответ прост: сын Татьяны уехал за границу, и двушка перестала быть кому-то нужной.









— Мы сами из Слуцка, привыкли жить в тихом, спокойном районе, а тут окна выходят на трамвайные пути… Не смогли с этим смириться. Но мы не то чтобы активно ее продаем. Купят — хорошо, не купят — будем и дальше сдавать в аренду, — уверяет Татьяна.

Минусы

Непродуманная планировка

— Из плана видно, что площадь у квартиры маленькая. В таких случаях хозяева должны быть предельно внимательными, ведь каждый «квадрат» становится буквально на вес золота, — считает дизайнер Дмитрий Воюнков.





В нашей двушке он заметил три не самых правильных планировочных решения. Первое — это нелогичное расстояние между холодильником и мойкой.

— Вряд ли в таком тесном углу удобно мыть посуду, а если нужно открыть шкаф, чтобы, например, выбросить мусор, придется совершать лишние движения: сделать шаг назад и так далее. Неплохо бы сдвинуть из угла мойку, а на ее место поставить холодильник. Полноценную плиту можно заменить на варочную панель — таким образом появится дополнительный ящик для хранения. Барную стойку следовало бы опустить до уровня остальной кухонной поверхности, как бы продолжая ее, — получилась бы полноценная столешница, на которой можно и принимать пищу, и готовить.









Второе, на что обратил внимание дизайнер, — это расположение сантехники в ванной комнате.

— Унитаз явно выдвигается вперед, тем самым забирая много лишнего пространства. Я бы передвинул его поближе к ванной, а умывальник перенес на боковую стену, предварительно изменив расположение двери. Под ним установил бы модную сейчас широкую столешницу, на которой можно разложить разные мелочи: щетки, пасты. Судя по фотографиям, пока они умещаются на изогнутой полке. Не совсем понимаю, как можно добраться до самой ее вершины. Как стирать с нее пыль? Становиться ногами на туалет? — задается вопросом Дмитрий.





Третий момент, который дизайнер изменил бы в планировке, — поменял бы местами спальную комнату и рабочий кабинет.

— Из-за того, что спальня узкая, в нее не помещается полноценная кровать. Непонятно, как на нее залезть второму человеку, как добраться до окна. Посоветовал бы установить кровать-трансформер, которая, к примеру, опускается с потолка и постоянно не занимает так много места. Из-за небольшой площади спальня визуально перегружена деталями, а кабинет, наоборот, кажется пустым. Я бы убрал стену между комнатой и коридором, тогда бы пространства и света стало еще больше и можно было поставить диван, телевизор, превратив помещение еще и в гостиную… Или просто поменял бы эти зоны местами: спальную обустроил бы в комнате поменьше, но с более удачной формой, а рабочую — в неудобно продолговатой.









Не самые выигрышные материалы

— С таким качеством воды крайне рискованно использовать черный керамический унитаз. Наверняка на нем будут оставаться пятна. Да и в качестве акцента это весьма спорное решение. Белый цвет в сочетании с деревом смотрелся бы куда гармоничнее, — уверен Дмитрий.

Слишком много деталей, которые круто смотрятся по отдельности, но не вместе

По мнению дизайнера, владельцы квартиры слишком увлеклись воплощением в жизнь идей из Pinterest, не подумав, как они будут сочетаться в едином пространстве. По отдельности они выглядят классно: кухонный шкафчик в форме гитары, столик из эпоксидной смолы, глядя на который, сразу понимаешь, какая филигранная работа проделана. Классное сиденье в форме доски для серфинга в кабинете, много полок разной формы и размеров… Все эти вещи точно соберут много лайков и положительных комментариев в интернете, но в реальности они создают в доме ощущение захламленности.









— Удивляет то, что в квартире одновременно существуют перенасыщенные декоративными элементами места и абсолютно безликие: например, белый коридор, в котором как раз таки не хватает каких-то интересных нюансов.





Дмитрий также обращает внимание на «надуманный креатив»: например, канаты вместо плинтусов на полу, а еще на кухонной поверхности. В бытовом плане (особенно во время уборки) они скорее вызовут лишние неудобства.

Так что главный совет дизайнера — не перебарщивать с акцентами. В противном случае они начинают спорить друг с другом, и получается хаос.

Плюсы

Смелые цветовые решения

— Хозяева используют неожиданные яркие цвета, которые при этом смотрятся очень выигрышно. Зеленый цвет на кухне, в который выкрасили старые шкафчики и часть стены, сильно оживляет пространство и отлично сочетается с другими оттенками в комнате: белым, голубым и черным. Все они, к слову, кочуют из одной комнаты в другую — так создается ощущение целостного дизайнерского проекта.









Второй момент, за который Дмитрий хвалит владельцев: они не боятся черного цвета в интерьере. Он встречается в квартире повсеместно, а в кабинете и вовсе «поглотил» целую стену.

— Многие люди опасаются, что черный цвет будет давить на жильцов, но это всего лишь заблуждение.





Удачные ходы в оформлении

— Хоть я и критиковал ребят за то, что они слишком увлеклись попытками сделать что-то оригинальное, в некоторых случаях вышло очень даже уместно. Например, над кроватью они декорировали потолок обыкновенными ветками — это и по бюджету не накладно, и выглядит довольно симпатично. Здорово, что они вынесли стиральную машину из санузла и кухни в прихожую, концептуально спрятав ее в нише за холщовой занавеской. Это смелый ход, к которому стоит присмотреться.









Больше всего Дмитрию понравилось сочетание черной стены, золотой картины и треугольника-люстры в кабинете — получился такой образцовый минимализм.





Использование дерева

Из этого материала в квартире сделана бо́льшая часть мебели.

— Дерево — это всегда беспроигрышная история, которая оживляет интерьер и создает в доме атмосферу уюта. Единственный момент: лучше отдавать предпочтение дереву одного оттенка, чтобы все было гармонично.





Вывод

— Квартира явно выделяется из общей массы жилья в старых советских домах и может зацепить потенциального покупателя своей необычностью. На первый взгляд даже кажется, что руку к ней приложил какой-то дизайнер. Но при детальном осмотре понимаешь, что были допущены некоторые ошибки, — делится мнением дизайнер. — Перед началом ремонта я бы советовал более вдумчиво подойти к вопросу перепланировки, а в оформлении не пытаться реализовать все понравившиеся идеи из интернета. Лучше сосредоточиться на самых выигрышных из них, которые будут сочетаться между собой и не создавать ощущение захламленности. Акценты можно расставлять и другим способом — например, с помощью цвета и фактуры.

Если тоже хотите, чтобы дизайнер оценил интерьер вашей квартиры или дома, присылайте фотографии и описания к ним на почту daa@onliner.by .