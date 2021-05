Как деревенские встретили городского. Наши впечатления от Resident Evil Village

Источник материала: Onliner Четыре года назад Resident Evil 7: Biohazard показала, что игровую серию можно здорово освежить и при этом оставить все каноны франшизы. Эксперимент оказался удачным, и издатель Capcom запустил в разработку восьмую часть — Resident Evil Village. И даже спустя приличный срок выяснилось, что придуманная в седьмой части концепция до сих пор не только жизнеспособна, но и очень интересна.

Вместо жены пропала дочь

С времени событий Resident Evil 7 прошло несколько лет. Итан Уинтерс с женой все еще приходят в себя после того, что им пришлось пережить в доме чокнутой семьи Бейкеров. Но постепенно все приходит в норму, к тому же у Итана и Мии родилась дочь Роза. Молодая семья уехала подальше от США, в Европу, и начинает новую жизнь. Однако Итану вновь не везет: в один из вечеров его и младенца похищают, а по пути фургон попадает в аварию. Итан приходит в себя — вокруг тела неизвестных похитителей, ребенка нет, а единственная тропа ведет в очень странную деревушку, которая напоминает поселение из культовой Resident Evil 4.





Местом действия на этот раз выбрана Румыния. Разработчики вдохновлялись легендой о Трансильвании и графе Дракуле. Самого Дракулы здесь нет, но присутствуют свихнувшаяся семья вампиров и оборотни. Они служат Матери Миранде — божеству, которому и собираются поднести ту самую Розу, дочь Итана. Естественно, наша главная задача — помешать этому, а заодно уничтожить всех и добраться до первоначальных похитителей. Среди них, кстати, Крис Рэдфилд — главный герой Resident Evil 5 здесь неожиданно выступает одним из антагонистов.









История Resident Evil Village получилась вполне цельной и связной, чем может похвастаться далеко не каждая часть франшизы. Повествование логичное, всегда понятна наша задача, а что до ключевых противников, то они в своем безумстве крайне убедительны и тоже не вызывают вопросов. По сути, четыре главных врага — фанатики, но наблюдать за их поведением интересно. Только вот им уделили не так много внимания. Лишь показанная в трейлерах Димитреску успевает хоть как-то попортить нам нервы и проявить свой характер, времени же на остальных антагонистов отвели маловато.





Густая атмосфера

Восьмая часть Resident Evil прибавила в масштабе. Это отлично чувствуется по мере прохождения, когда за очередной крупной локацией следует еще одна, не менее большая. Приличная по размеру деревня, огромный особняк, еще один особняк поменьше, шахты и затопленные дома на плотине, гигантская фабрика — проходных локаций нет, каждое место отлично проработано и наполнено секретами, головоломками, сокровищами.





В Resident Evil 7 разработчики напомнили, что это вообще-то серия экшен-хоррора, а не просто боевик, в который игра превратилась к шестой части. Village продолжает серию в духе предшественницы: здесь нет откровенных скримеров, и по сравнению с прошлой частью она кажется менее страшной. Но ощущение уязвимости и дискомфорта не покидает на протяжении всего прохождения. Даже когда Итан обзаведется хорошим арсеналом и прокачает его, все равно каждый бой будет представлять собой испытание. И это не говоря о некоторых боссах, которые до поры до времени бессмертны, и нам остается лишь убегать от них. К примеру, улепетывать от Димитреску с руками а-ля Росомаха, которые убивают героя с пары ударов, — то еще приключение.





В такие моменты вспоминаешь и Немезиса из Resident Evil 3, и Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth с ее адреналиновым побегом из гостиницы. К слову, разработчики Resident Evil Village определенно держали в уме произведения Лавкрафта, а окутанная туманом деревушка с развалившимися домами и мрачным кладбищем напоминает триллер «Сонная лощина».





Игра все время держит в напряжении и приучает, что подвох может поджидать в любой момент. Поэтому отношение к снаряжению здесь точно такое же, как в предыдущих частях: экономим каждый патрон, не ленимся разбивать все бочки, разгадываем второстепенные задачки ради сокровищ, которые затем можно продать торговцу и у него же купить припасы. Кстати, торговец теперь выполняет не только номинальную функцию — он вплетен в повествование и даже слегка помогает герою. А еще для поклонников серии оставили намек на торговца из Resident Evil 4 (судя по всему, эти персонажи знакомы).

Геймплей все тот же. И это хорошо

Resident Evil Village стала более брутальной и кровавой. Уже в первые часы игры Итан сперва лишится пальцев, затем разорвет ладони крюками, а потом ему отрубят кисть — причем во всех случаях это показано очень уж натуралистично. Плюс боссы, которых Итан зверски убивает (и среди них есть ребенок — вернее, когда-то оно было ребенком), общая мрачность и жестокость, переходящая в черный юмор, — в общем, это тот редкий случай, когда возрастной рейтинг 18+ можно считать оправданным.





Серия Resident Evil строится на двух геймплейных составляющих: решение головоломок и бои. С первыми все отлично: задачки в подавляющем большинстве логичны и не раздражают. Подсказки обычно находятся рядом, и достаточно понять общий принцип действия, чтобы прийти к решению. Например, шифр для сейфа оставлен в виде цифр на объектах во дворе, а в записке рядом написано что-то вроде «Выгляни в окно».

Хотя есть и головоломки, которые вызывают в голове только один вопрос: «Нет, ну серьезно?» Понятно, что Resident Evil всегда была напичкана условностями: к примеру, любую рану лечит зеленый сорняк. И подобные моменты должны восприниматься как придурь серии. Но когда герой должен пройти половину уровня, чтобы найти несчастное колесо для колодца, или пробежать через настоящую полосу препятствий ради одного рычага, это уже кажется перебором. С другой стороны, подобные моменты как раз и отличают Resident Evil от других экшен-хорроров. Просто учтите, что некоторые ситуации покажутся абсурдными. Но даже при этом загадки Resident Evil Village кажутся чуть ли не самыми продуманными и понятными за всю историю серии. И да, маленький совет: обязательно со всех сторон осматривайте каждый сюжетный предмет — зачастую именно в них и спрятан ключ к решению головоломки.





А что касается боев, то встречаются классические моменты, когда мы заперты в доме и враги прут со всех сторон. При дефиците боеприпасов бои проходят на грани: ругаешь себя за каждый выстрел мимо цели, стараешься попасть противнику именно в голову, а когда патронов совсем нет, приходится использовать хилый кинжал или вовсе бежать в судорожных поисках обойм. Как обычно, оружие можно улучшать у торговца, и мы советуем дождаться более мощных пушек и прокачивать именно их, не тратя много ресурсов на начальные стволы. Кстати, версия для PlayStation 5 поддерживает одну из самых классных фишек геймпада DualSense — адаптивные триггеры. В зависимости от типа оружия меняется усилие на курках L2 и R2. При стрельбе из пистолета чувствуешь едва заметное сопротивление курка, а при стрельбе из дробовика нужно с силой вжимать палец в R2. Приятный штрих для дополнения атмосферы.





Для «кросс-гена» все очень красиво

По графике здесь ожидаемо все хорошо — по крайней мере на новом поколении консолей. К тому же надо учитывать, что это «кросс-ген»: игра, помимо ПК и PlayStation 5 с Xbox Series S|X, доступна еще и на PlayStation 4 и Xbox One. Особенно хочется отметить освещение. Деревянные поверхности не блестят под мягким светом ламп, свечи не освещают всю комнату как 100-ваттные лампочки, и даже фонарик светит примерно на расстояние вытянутой руки — для дополнительного дискомфорта игрока и нагнетания атмосферы.





Текстуры очень четкие и красивые, враги выглядят в хорошем смысле отвратительно, а большие локации радуют отличной дальностью прорисовки — прицепиться к чему-то здесь сложно. Плюс отличная детализация даже мелких статичных предметов: иногда просто ходишь по комнатам того же особняка Димитреску и рассматриваешь интерьеры.

Важная составляющая любого хоррора — звук, и в Resident Evil Village он традиционно для серии на высоте. Слабые шорохи, приглушенный скрежет, злобный смех где-то в дальнем коридоре за углом, скрип дверных петель — стандартный для жанра набор выполнен отлично. Еще одна деталь для нагнетания атмосферы — шумное, прерывистое дыхание Итана, которое однозначно указывает на страх героя.





Отличное продолжение удачного перезапуска серии. Восьмая часть Resident Evil займет около 12—15 часов, что не так уж мало по современным стандартам. Интересные головоломки, в меру сложные бои, вязкая атмосфера со специфической эстетикой — Village хороша со всех сторон.

9 Оценка Onliner Пока что придуманная в Resident Evil 7 формула работает. Игра здорово держит в напряжении и определенно понравится тем, кто остался в восторге от предыдущей части. Нравится Гнетущая атмосфера Умеренная сложность боев Интересные головоломки Отличная графика Звуковое оформление Проработка локаций Не нравится Слабое раскрытие персонажей

