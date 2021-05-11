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Погода шепчет, природа ждет
Источник материала: Навiны
Белорусские синоптики обещают на Радуницу теплую комфортную погоду.
Как ожидается, будет солнечно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, по западу до порывистого.
Температура воздуха в трегионах:
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Белорусские синоптики обещают на Радуницу теплую комфортную погоду.
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