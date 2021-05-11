Погода шепчет, природа ждет

Белорусские синоптики обещают на Радуницу теплую комфортную погоду.





Как ожидается, будет солнечно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, по западу до порывистого.

Температура воздуха в трегионах:

Брест +23..+25°C;

Витебск +20..+22°C;

Гомель +21..+23°C;

Гродно +22..+24°C;

Могилев +20..+22°C;

Минск +21..+23°C.

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