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Погода шепчет, природа ждет

11.05.2021 08:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские синоптики обещают на Радуницу теплую комфортную погоду.

Погода шепчет, природа ждет

Как ожидается, будет солнечно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, по западу до порывистого.

Температура воздуха в трегионах:

  • Брест +23..+25°C;
  • Витебск +20..+22°C;
  • Гомель +21..+23°C;
  • Гродно +22..+24°C;
  • Могилев +20..+22°C;
  • Минск +21..+23°C.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Белорусские синоптики обещают на Радуницу теплую комфортную погоду.
 
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