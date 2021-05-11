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«Режим Лукашенко продолжает репрессии и запугивание своих граждан». Новые санкции уже не за горами

11.05.2021 08:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Четвертый пакет санкций в отношении белорусских властей может быть принят в ближайшие недели, следует из заявления верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по итогам прошедшего 10 мая заседания глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

«Режим Лукашенко продолжает репрессии и запугивание своих граждан». Новые санкции уже не за горами
Фото носит иллюстративный характер

«В Беларуси режим продолжает репрессии и запугивание своих граждан. Теперь они нацелены на польскую общину. Мы работаем над следующим пакетом санкций, который, я надеюсь, будет одобрен в ближайшие недели. Это будет еще один пакет санкций, учитывающий все происходящее в стране, в том числе действия режима в отношении польской общины», — сказал Боррель.

Первый пакет санкций был введен Евросоюзом 2 октября 2020 года, впоследствии список подпадающих под их действие лиц был расширен вторым и третьим пакетами 6 ноября и 17 декабря соответственно. Отличием третьего пакета стало то, что помимо персоналий в него включены организации.

В феврале 2021 года Совет ЕС продлил на год — до 28 февраля 2022-го — «ограничительные меры в отношении высокопоставленных должностных лиц Беларуси, ответственных за жестокие репрессии и устрашение мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов голосования». «Санкции ЕС также направлены на субъекты экономической деятельности, крупных бизнесменов и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживающие его», — говорилось в сообщении Совета ЕС.

Ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в Евросоюз и заморозку активов лиц из санкционного списка, который сейчас насчитывает 88 человек, включая Лукашенко, а также заморозку активов семи организаций. Кроме того, физическим и юридическим лицам — представителям ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства лицам из санкционного списка.

В апреле министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей предупредил Запад, что «любое дальнейшее ужесточение санкций приведет к тому, что гражданское общество [в стране] перестанет существовать».

7 мая он сообщил, что белорусские власти подготовили ответные меры на западные санкции. Макей уверен, что истинная цель санкций состоит «в удушении экономики и разрушении государственности Беларуси».

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Четвертый пакет санкций в отношении белорусских властей может быть принят в ближайшие недели, следует из заявления верховного представителя Евр
 
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