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Чалый: Лукашенко ощущает себя человеком, которого обложили со всех сторон

11.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Независимый аналитик Сергей Чалый в очередном выпуске своей программы «Чалый LIVE» прокомментировал поведение Александр Лукашенко и его эмоциональный спитч перед журналистами после приема во Дворце Независимости.

Чалый: Лукашенко ощущает себя человеком, которого обложили со всех сторон
Экономист отметил во время «Чалый LIVE» №11, что «совершенно очевидно, что Лукашенко находится не вполне в своем равновесном состоянии»: «Он явно раздражен тем, что происходит, ощущает себя человеком, которого обложили со всех сторон. Это очень хорошо было видно – «заговор» отовсюду, «кругом ложь и предательство» – как писал Николай II накануне отречения», - так прокомментировал Сергей Чалый поведение Лукашенко, пишет belmarket.by.
 
 
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Независимый аналитик Сергей Чалый в очередном выпуске своей программы «Чалый LIVE» прокомментировал поведение Александр Лукашенко и его эмоциональный спитч перед...
 
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