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Чалый: Лукашенко ощущает себя человеком, которого обложили со всех сторон
Источник материала: Партизан
Независимый аналитик Сергей Чалый в очередном выпуске своей программы «Чалый LIVE» прокомментировал поведение Александр Лукашенко и его эмоциональный спитч перед журналистами после приема во Дворце Независимости.
Экономист
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Независимый аналитик Сергей Чалый в очередном выпуске своей программы «Чалый LIVE» прокомментировал поведение Александр Лукашенко и его эмоциональный спитч перед...
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