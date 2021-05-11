Biznes Alert (Польша): речи об энергетической диверсификации в Беларуси уже не идет













Интервью с экспертом Польского института международных отношений (PISM) Анной Марией Дынер (Anna Maria Dyner)





Biznes Alert: Как продвигаются переговоры на тему интеграции России и Беларуси? В последнее время появлялись намеки на то, что в них грядет перелом.





Анна Мария Дынер: Сомневаюсь, что перелома стоит ожидать уже в мае, появляется все больше сообщений о возможном завершении процесса осенью. На это указывает, в частности, заявление Александра Лукашенко, сделанное перед встречей с Владимиром Путиным. Стороны продолжают согласовывать спорные вопросы, касающиеся экономической сферы. Мы знаем, что три «дорожные карты» экономической интеграции объединили в одну. В целом таких документов сейчас 31, но об их содержании ни Россия, ни Беларусь официально не сообщали. О чем там идет речь, можно лишь догадываться на основе высказываний официальных лиц, глав государств или послов. Мы точно знаем, что есть определенные спорные моменты, которые замедляют процесс формального завершения интеграции.





— Что это за спорные моменты?





— Я имею в виду два элемента, связанные с экономикой. Первый — это тема создания единого налогового кодекса, то есть фактически введения в Белоруссии российской модели. Здесь появляются проблемы с имплементацией новых норм в рамках существующего национального права. Необходимо сначала консолидировать документы, сблизить законодательство и судебные системы. Это важно в контексте возможных экономических споров, которые нужно будет решать в рамках единого кодекса. Серьезные вопросы возникают хотя бы потому, что у двух государств есть довольно большие отличия в структуре экономики. Белорусская сторона давно говорит, что нововведения могут оказаться для нее невыгодными.





Вторая область спора связана с энергетическим, а точнее — сырьевым рынком. Общий рынок газа планируется создать к 2025 году, но Белоруссия хотела бы, чтобы он появился раньше. Это для Минска важно, поскольку цена на газ в Смоленской области сильно отличается от той, по которой его закупают белорусы. Правда, следует отметить, что она и так гораздо ниже рыночной: на 2021 год она составляет чуть более 130 долларов за тысячу кубометров. Россия не спешит, поскольку ей фактически придется субсидировать белорусскую экономику.





Эти спорные области появились давно, дискуссии на их тему идут уже несколько лет. В 2019 году, когда обсуждалось содержание «дорожных карт», звучали намеки на то, что переговоры об интеграции медленно продвигаются вперед в первую очередь из-за экономических вопросов. Но, как я уже сказала, мы можем опираться в основном на слухи, мы не знаем наверняка, какие пункты содержатся в обсуждаемых документах. В феврале появилась любопытная информация о заключении соглашения, касающегося интеграции в военной сфере, это совпало по времени с подписанием документа о военном сотрудничестве в ближайшие пять лет. Так что сфер интеграции много.





— Как может выглядеть интеграция России и Беларуси? Появится единое государство или белорусы сохранят какую-то автономию?





— Пока все говорят об одном сценарии: существовании двух отдельных государств, тесно связанных друг с другом в политическом, экономическом и военном плане, имеющих отчасти общее законодательство и судебную систему. По крайней мере в теории эти государства должны остаться независимыми, но в реальности подписание документов закрепит и без того сильную зависимость Белоруссии от России, ограничит белорусский суверенитет во внешней и внутренней экономической политике, а также в сфере политики безопасности, что мы наблюдаем в последние месяцы.





— Может ли Запад в контексте переговоров на тему интеграции России и Белоруссии что-то сделать, сыграть какую-то роль? Госдепартамент США неделю назад возобновили действие санкций против Беларуси, которое было приостановлено на волне оттепели 2015 года. Это верный шаг?





— В контексте интеграции России и Беларуси у западных стран связаны руки, ведь это политическое решение минских властей. Касательно санкций следует отметить, что они вводятся не за интеграцию, а служат реакцией на фальсификацию результатов выборов и нарушение прав человека. Так что я бы не увязывала эти две темы. У Запада есть предложение для белорусского гражданского общества, оппозиции, но мы ничего не можем сделать в условиях, когда у власти находится Лукашенко, обвиняющий западные государства в намерении устроить в Белоруссии переворот.





— Лукашенко старается показать, что он проводит самостоятельную внешнюю политику. В частности, он обсуждал с президентом Азербайджана диверсификацию источников поставки нефти. Тема диверсификации — это очередной блеф Лукашенко или реальная повестка дня?





— Энергетическая тематика в ходе визита Лукашенко в Баку не была основной, в первую очередь обсуждалась продажа Азербайджану реактивных систем залпового огня «Полонез». Что касается диверсификации, то на фоне ухудшения белорусско-украинских отношений сложно представить себе перспективу поставок азербайджанской нефти через Одессу и южный участок нефтепровода «Дружба». Белорусские власти адресуют Украине многочисленные резкие комментарии, поэтому та вряд ли решит облегчать Минску этот процесс. Еще год назад Белоруссия располагала гораздо более широкими возможностями в области диверсификации источников поставки нефти. Отношения с Западом были относительно нормальными, а, в частности, Польши и Литва заявляли о своем желании оказать помощь. Сейчас, когда Лукашенко обострил риторику и жестоко расправился с оппозицией, шансы на диверсификацию снизились практически до нуля.