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Директор велосоюза Дании: «Уделим особое внимание безопасности спортсменов на ЧЕ в Минске. Форму сборная будет носить только внутри арены»
Источник материала: Партизан
Директор Датского союза велосипедистов Мартин Петерсен рассказал об участии команды в чемпионате Европы, который пройдет в июне в Минске.
«Участвуя в чемпионате Европы в Минске, Датский союз велосипедистов уделяет особое внимание безопасности спортсменов. По согласованию с нашими спонсорами, все должны носить свою обычную повседневную одежду во время путешествий и транспортировки на соревнование и обратно. Форма национальной сборной будет использоваться только внутри арены.
У нас нет желания смешивать политику и спорт. Логотипы на одежде были удалены по просьбе наших спонсоров и при нашей полной поддержке. Мы здесь, чтобы после гарантировать участие в чемпионате мира и обеспечить как можно более хорошие позиции для наших спортсменов», – сказал Петерсен.
Флаг Дании – красное прямоугольное полотнище с изображением белого скандинавского креста – прямого креста, вертикальная крестовина которого смещена к древковому краю полотнища,
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Директор велосоюза Дании: «Уделим особое внимание безопасности спортсменов на ЧЕ в Минске. Форму сборная будет носить только внутри арены»
Директор Датского союза велосипедистов Мартин Петерсен рассказал об участии команды в чемпионате Европы, который пройдет в июне в Минске.
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