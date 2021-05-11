Долго не мог смириться со смертью жены, но все-таки нашел свою любовь. Как сейчас живет Константин Хабенский

Источник материала: Tut.by

Пожалуй, в России нет ни одного артиста, который был бы столь же талантлив и имел одновременно с этим такую безупречную репутацию. Одаренность, граничащая с гениальностью, плюс чуткое и доброе сердце равно великий актер и благотворитель, с которым всем нам посчастливилось жить в одно время, — Константин Хабенский. Как зажглась эта звезда, которая не только светит, но и греет — ищем ответ в биографии артиста.

Константин Хабенский появился на свет в Ленинграде зимой 1972 года. Папа-инженер Юрий Аронович и мама-математик Татьяна Геннадьевна мечтали для сына о карьере технаря. И он — максимально увлеченный музыкой и театром подросток — послушал их и поступил в авиационный техникум приборостроения и автоматики. Только вот зов призвания оказался гораздо сильнее давления родственников, и спустя 3 года учебы Константин ушел в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Нельзя сказать, что звезда актера взошла сразу же после получения образования. Юноша долго не мог найти театр, в котором бы чувствовал себя на своем месте. Сотрудничал с экспериментальным театром «Перекресток», с московским «Сатириконом» и петербургским театром имени Ленсовета. Пока не получил судьбоносное приглашение Олега Табакова присоединиться к труппе МХТ имени Чехова, где служит и по сей день. Олег Павлович сразу понял, что перед ним — гений, и доверил актеру главную роль в спектакле «Утиная охота», а затем также в «Белой гвардии», «Трехгрошовой опере» и многих других.

Не менее успешно складывалась и кинокарьера. Хабенский сыграл в нескольких лентах в 90-х, но настоящий шквал предложений посыпался на него в нулевых — после роли милиционера Игоря Плахова в культовом сериале «Убойная сила». Удивительно, но кастинг на главную роль Хабенский выиграл неожиданно даже для самого себя: на пробы приехал уставший, на прочтение текста сил просто не было, поэтому актер просто стоял и улыбался. Постановщик, ни секунды не раздумывая, утвердил Хабенского для съемок в сериале.

Вслед за «Убойной силой» последовали сразу несколько ярчайших кинопроектов. Знаковым не только для Константина, но и для всего российского кинематографа в целом стали съемки в главной роли в картинах Тимура Бекмамбетова — «Ночной дозор» и «Дневной дозор».

Муза Мартина Скорсезе — актер Леонардо ДиКаприо. Музой Бекмамбетова смело можно назвать Константина Хабенского. После прекрасного воплощения актером образа Антона Городецкого Тимур регулярно приглашает Константина в свои проекты. Так Хабенский снялся в главных ролях в «Иронии судьбы. Продолжении» и «Выкрутасах» с Милой Йовович, засветился в голливудском «Особо опасном» с Анжелиной Джоли, подарил закадровый голос всем частям «Елок» и так далее.

— Узнаваемость — штука сложная, к ней тоже нужно привыкать. Это непросто, когда на тебя начинают обращать внимание, из кустов откуда-нибудь фотографировать. У тебя вдруг начинает меняться походка, потому что тебя узнают, ты хочешь казаться лучше, прямее. Сложно, когда в реальной жизни, а не на сцене и не в кадре на тебя постоянно обращено внимание.

В «Иронии судьбы. Продолжении» (2007) напарницей Хабенского на съемочной площадке стала красавица Елизавета Боярская. И это была не единственная картина, где актеры сыграли влюбленных. В фильме «Адмирал» (2008) Хабенскому досталась роль легендарного Колчака, а Боярской — роль его верной возлюбленной Анны. Пресса немедленно зашушукалась о том, что экранный роман очень смахивает на настоящий, но в реальности все было совсем не так.

Еще в 1999 году Константин познакомился с журналисткой Анастасией Смирновой. А год спустя пара отправилась в загс. Обошлось без белого платья и пышных торжеств: жених и невеста не смогли вписать в свои плотные рабочие графики шумное застолье.



Фото: pinterest.com / Константин с Анастасией

В 2007 году у них родился долгожданный сын Иван. Но одновременно с этим счастливым событием произошло большое несчастье: Анастасии диагностировали рак головного мозга. Несмотря на все усилия Константина и развернутую им операцию по спасению любимой жены, недуг победить не удалось. Первого декабря 2008 года Анастасия Хабенская умерла.

Это была настоящая трагедия, переживая которую Константин Хабенский совершил поступок, заслуживающий всех аплодисментов мира. Да, он не смог помочь умирающей жене, но понял, что сможет попробовать помочь тем, кто также столкнулся с подобным заболеванием. И сегодня Фонд Хабенского помогает проводить лечение детям с онкозаболеваниями и болезнями головного мозга. Константин лично следит за тем, чтобы медицинская помощь оказывалась его подопечным вовремя и в полном объеме.

— Мы делаем дело, которое намного важнее театра, кино, телевидения. Допустим, спектакль сегодня по какой-то причине не получился. Мы доиграли его до конца. Публика похлопала, ушла. Может быть, актеры не дали того заряда энергии, который должен быть и мог бы помочь. Это просто неполучившийся спектакль. Все живы-здоровы, слава Богу.

Или вышло кино и провалилось в прокате. Хотели как лучше, но получилось как всегда. Бывает и такое: кто-то где-то что-то недодумал. В истории, связанной с фондом, не может быть отговорки: «Извините, не получилось». Это связано с человеческими жизнями.

Каждый, кто хоть раз искренне занимался благотворительными делами, испытывал непередаваемое чувство внутреннего собственного достоинства. В человеке активируется или усиливается ощущение того, что он не зря живёт. Что он, возможно, сделал что-то самое правильное и важное в своей жизни. Но развитие фонда напрямую зависит от моей профессиональной деятельности. Чем точнее будут мои новые работы и чем более непредсказуемым я буду представать перед зрителем, тем большее доверие будет к фонду. Это вещи взаимосвязанные.

Кроме того, артист основал театральные студии при благотворительном фонде Константина Хабенского, которые открылись во многих уголках России — от Сибири до Санкт-Петербурга. При всем этом он успел сыграть десятки великолепных ролей. Абсолютно выдающимися стали работы в фильмах «Географ глобус пропил» и «Коллектор», а также в триллере «Селфи», хотя сам актер терпеть не может фотографироваться на телефон.

— Никакой радости от «селфингования» я не испытываю. Много лет назад, когда в стране на десять человек приходился всего один фотоаппарат, популярным актёрам постоянно предлагали выпить. Сейчас предлагают сфотографироваться. Из десяти человек, которые подходят с просьбой сфотографироваться, только один, дай Бог, скажет: «Мне нравится, что вы делаете. Как дела у вас? Всего вам самого хорошего». Один! Остальные просто подбегают фотографироваться. Так нельзя. Я фотографируюсь с теми, кого люблю, знаю или по крайней мере с кем уже провел какое-то время, пообщался. Есть кино, театр, где я могу с вами поделиться своей болью, радостью, шутками — всем чем угодно. И это счастье. Это моя профессия, но дальше — моя собственная жизнь.

Еще одной заметной работой стал сериал «Метод» (второй сезон которого вышел совсем недавно. — Прим. ред.), где Хабенский сыграл гениального и безумного следователя Родиона Меглина. А также участие в многосерийной картине «Троцкий», где актер воплотил образ главного героя Льва Троцкого. В 2018 году Константин дебютировал как режиссер, представив на суд публики военную ленту «Собибор».

— В нашем кинематографе не рассматривался изнутри вопрос физической и духовной гибели людей в концлагере. Это не боевые действия, это совсем другой срез военного времени. Что происходило с людьми за колючей проволокой, через стенку от крематория?

В одной части лагеря работают люди, в другой — сортируют вещи тех, кого уничтожают ежедневно. Последних я так и не смог оправдать. Что-то в нас есть на генетическом уровне, что не позволяет нам сделать это. 5% от проката фильма «Собибор» в России уходит в наш фонд на помощь подопечным детям. Мы смогли собрать 15 млн рублей благодаря этой картине. Я счастлив, что у этого фильма и хорошая прокатная история, и вхождение в лонг-лист премии «Оскар», и какая-то линия спасения жизней. Фильм продолжает спасать жизни не только на экране, не только внутри кино, но и в нашей реальности.

Любят артиста не только взрослые, но и маленькие зрители, с первых слов узнавая его по голосу: Константин озвучил детский анимационный сериал «Малышарики», как папа-рассказчик, который знакомит своих детей с окружающим миром. К работе над этим проектом Хабенский приступил с особым трепетом, ведь в 2016 году у него родилась дочь Александра от нового брака.

Он пробыл вдовцом 5 лет, после чего женился на коллеге по труппе Ольге Литвиновой. В 2016-м у них родилась первая дочь, в 2019-м — вторая.

— Многое в своей жизни я делаю не только для себя, но и для детей. Я хотел бы, чтобы через двадцать-тридцать лет моим детям было за меня не стыдно. Чтобы они могли сказать: «Мой папа принимал во многом участие, старался что-то сделать».

Пандемия внесла некоторые коррективы в жизнь актера: многие проекты, на которые он очень рассчитывал, не состоялись или были заморожены. Но для Хабенского это стало еще одним вызовом, с которым он справился.

— Меня один умный человек когда-то научил ни о чем не жалеть, потому что, если ты понимаешь, что когда-то поступил неправильно, оставив за собой знак минус, тебе очень сложно идти вперед, это якорь. Если ты пересмотришь некоторые события и найдешь возможность поменять знак на плюс — случилось так, как и должно было, — дальше будет легче. Я ни о чем не жалею и люблю все, что делаю.