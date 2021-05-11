Новицкий: «Год будет голодный, сажать картошки нужно побольше. Вот мой политический прогноз»

Источник материала: Салiдарнасць

В рамках спецпроекта «Что дальше?» автожурналист Дмитрий Новицкий рассказал «Салідарнасці», как оценивает происходящее в стране, куда мы идем и что делать.





— Ваш предыдущий прогноз был не очень оптимистичным. Изменилось ли что-то с тех пор?

— К сожалению, все подтвердилось. Как я и говорил, у нас Чечня и свой Рамзан Кадыров, которого подкармливают из Москвы.

Оглянитесь вокруг. Все совпадает один в один. Всех, даже сочувствующих, пообещали найти и вычислить без срока давности.

— То есть, мы идем в том направлении и просвета не видно?

— Точка, в которой мы находимся, даже не начальная. Это прелюдия к дальнейшему закручиванию гаек и дальнейшему экономическому упадку. Мы на самом деле экономические последствия еще не осознали до конца – проблемы еще даже не начались. Переборки у нашей подводной лодки уже трещат, и вода начинает проступать через сварные швы. Пока еще не хлынула, держится. Но ситуация простая: падаем.

И это падение все глубже и глубже.

— А выдержит ли режим ухудшение экономической ситуации, или она его все же сметет?

— Не надо забывать про Россию. Она не допустит здесь никаких всплесков активности. Вы давно читали о протестах в Чечне? Я вообще никогда, только о том, что забрали очередного человека и посадили. У нас то же самое. А если своих сил будет не хватать, то Росгвардию нам пришлют «в помощь братскому белорусскому народу».

Все просто. Пора привыкать к мысли, что мы — территория России и начинать думать масштабами от Бреста до Владивостока, гордиться общей имперской историей и размышлять о том, что кругом враги. Такое мироощущение нам будут навязывать: одна общая страна и кругом враги.

Наша свобода сейчас находится в руках Кремля. И нас не выпустят. Проблема в том, что даже в случае дворцового переворота, даже если Навальный придет к власти – нас не выпустят. Имперское мышление объединяет и либералов, и действующую российскую власть. Для них мы часть империи, нашей независимости они не хотят.

Вторая проблема – многие люди погасли. Не готовы никуда выходить, выражать свою позицию. Я недавно ездил по стране. Что, где-нибудь на Полесье будут сейчас протестовать? Люди готовы засаживать огороды и думать про будущий урожай картошки.

Год будет голодный, садить картошки нужно побольше. Вот мой политический прогноз.

— Но все же Россия — не единственный игрок. Есть США, Европа .

— Сейчас мы в такой ситуации, что любое телодвижение каждой из сторон только приближает нас в объятия России. Максимально ужесточить санкции — тогда тут громко заявляют, что кругом враги и нам пора юридически закрепить наше вхождение в состав российской империи. Если ничего не делать, как сейчас, — тогда просто процесс будет идти медленнее, и Россия нас все равно купит.

Экономика бросит нас в руки России. Уже бросила. Потому что многие предприятия, многие бизнесы будут терпеть убытки, и Россия с радостью купит это все по бросовым ценам. Для них это очень выгодная позиция: ничего не делать, ждать – и отрывать самые выгодные куски. Идеально! Дешево, и без политических последствий, как с Крымом.

Россия потихонечку все прибирает к рукам, включая элиты – вхождение в состав империи гарантирует им безопасность. Когда империя скупит или заберет все активы, уже и вопрос поставят: единая валюта, единое еще что-то.

— Сейчас много говорится о транзите власти. Как вам видится этот процесс? И что думаете о переговорах, которые анонсировала оппозиция?

— Мне, если честно, смешно, когда я вижу в интернете заголовки «В мае (июне, июле) Тихановская сядет за стол переговоров с Лукашенко». Такое ощущение, что ребята, которые это пишут, сбежали из какой-то «Смехопанорамы».

Каждое действие того, кто сейчас находится у власти, показывает, что никаких переговоров не будет. Это как в Израиле, где никаких переговоров с террористами, только наоборот. Никто его не заставит это сделать.

И не будет никакого транзита. Ничто об этом не говорит.

— Насколько, по-вашему, было верным решением в случае устранения Лукашенко придать Совбезу функцию этакого «коллективного президента»?

— Понятно, что у вертикали возникает страх по поводу своего выживания в случае, если она будет обезглавлена. И с этой точки зрения это очень разумный шаг сделать так, чтобы некий совет старейшин решал, что дальше будет со страной.

Насколько это будет работать? Практика показывает, что в той же Северной Корее со смертью вождя ничего не поменялось. Был Ким Чен Ир стал Ким Чен Ын. Смена букв в имени не изменили общий курс страны. С Кубой примерно то же самое.

Мы в той же плоскости: с Северной Кореей, Кубой, Венесуэлой и даже Сирией, где грохочет война. Мы — там!

— То есть вы выхода из ситуации вообще не видите?

— Возможно, мой прогноз слишком пессимистичен и людям хотелось бы какой-то другой оценки. Только чудо может нас спасти. Даже если Байден с высокой трибуны скажет, что сейчас будем спасать Беларусь, он нас не спасет. Потому что никто из-за нас Третью мировую начинать не будет. А Россия всячески демонстрирует, что мы — это ее территория.

Поэтому, как бы жестоко это ни звучало, если кому-то не нравится: чемодан, вокзал, Вильнюс. Если человек хочет оставаться здесь жить, тогда следует привыкать к мысли, что мы единая могущественная империя от Бреста до Владивостока. Мне самому при этих словах плакать хочется.

Спасти нас может только сам народ. Потому что мой прогноз – это прогноз как они хотят. А как будет – зависит только от воли народа.

Никто не сможет расстрелять или отправить в Воркуту 10 миллионов человек. Все будет так, как мы захотим. Нет судьбы кроме той, которую мы сами выбираем.