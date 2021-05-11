ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Левитс: восточные страны НАТО должны помочь Беларуси создать демократическое государство

11.05.2021 09:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Страны «Бухарестской девятки» (B-9), объединяющей восточные страны НАТО, не должны забывать о своих ближайших соседях, заявил президент Латвии Эгилс Левитс на саммите объединения 10 мая.

 

«Безусловная поддержка стремлению Украины и Грузии интегрироваться в евроатлантические структуры является нашей обязанностью. Белорусский народ также хочет быть свободным в своем политическом выборе. Жители всех этих трех стран готовы защищать свои демократические права перед авторитарной властью. Мы должны помочь этим трем государствам создать свободное, демократическое государственное управление — как это сделали мы сами после падения железного занавеса», — цитирует Левитса его пресс-служба.

По словам президента Польши Анджея Дуды, опасность для региона В-9 материализуется все ближе: в 2008 году — в Грузии, с 2014-го по сегодняшний день — в Украине, а сейчас под вопросом будущее развитие событий в Беларуси, с какой Беларусью соседи будут иметь дело в ближайшие годы. «Будет это суверенная, независимая Беларусь или нет? Это вопросы, которые задаем себе мы в странах Центральной Европы», — сказал Дуда.

Ранее в этот же день президент Польши на совместной пресс-конференции с главой Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте, касаясь Беларуси, заявил: «Нам бы очень хотелось, чтобы эта страна двигалась в сторону демократии, стала действительно полностью суверенной и независимой страной. Мы бы хотели, чтобы эти устремления и чаяния белорусского народа были реализованы… Сегодня мы должны быть очень бдительными, наблюдая, во-первых, за ситуацией, а во-вторых, быть готовыми в случае какой-либо угрозы с той стороны. Но мы также должны стать на защиту Беларуси на международном уровне, чтобы ее суверенитет сохранился».

B-9, созданная в 2015 году, объединяет Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию.

На саммите 10 мая в Бухаресте лично присутствовали Йоханнис и Дуда, остальные, в том числе президент США Джо Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступали онлайн.

Читайте также:

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страны «Бухарестской девятки» (B-9), объединяющей восточные страны НАТО, не должны забывать о своих ближайших соседях, заявил президент Латвии Эгилс Левитс на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт поделился секретами, как легко и эффективно можно почистить газовую плиту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by