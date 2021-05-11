Левитс: восточные страны НАТО должны помочь Беларуси создать демократическое государство

Страны «Бухарестской девятки» (B-9), объединяющей восточные страны НАТО, не должны забывать о своих ближайших соседях, заявил президент Латвии Эгилс Левитс на саммите объединения 10 мая.

«Безусловная поддержка стремлению Украины и Грузии интегрироваться в евроатлантические структуры является нашей обязанностью. Белорусский народ также хочет быть свободным в своем политическом выборе. Жители всех этих трех стран готовы защищать свои демократические права перед авторитарной властью. Мы должны помочь этим трем государствам создать свободное, демократическое государственное управление — как это сделали мы сами после падения железного занавеса», — цитирует Левитса его пресс-служба.

По словам президента Польши Анджея Дуды, опасность для региона В-9 материализуется все ближе: в 2008 году — в Грузии, с 2014-го по сегодняшний день — в Украине, а сейчас под вопросом будущее развитие событий в Беларуси, с какой Беларусью соседи будут иметь дело в ближайшие годы. «Будет это суверенная, независимая Беларусь или нет? Это вопросы, которые задаем себе мы в странах Центральной Европы», — сказал Дуда.

Ранее в этот же день президент Польши на совместной пресс-конференции с главой Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте, касаясь Беларуси, заявил: «Нам бы очень хотелось, чтобы эта страна двигалась в сторону демократии, стала действительно полностью суверенной и независимой страной. Мы бы хотели, чтобы эти устремления и чаяния белорусского народа были реализованы… Сегодня мы должны быть очень бдительными, наблюдая, во-первых, за ситуацией, а во-вторых, быть готовыми в случае какой-либо угрозы с той стороны. Но мы также должны стать на защиту Беларуси на международном уровне, чтобы ее суверенитет сохранился».

B-9, созданная в 2015 году, объединяет Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию. На саммите 10 мая в Бухаресте лично присутствовали Йоханнис и Дуда, остальные, в том числе президент США Джо Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступали онлайн.

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