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В Беларуси стартовала декада кибербезопасности
Источник материала: ОНТ
Что такое фишинг и вишинг, как защитить свою банковскую карту, правила безопасного поведения в соцсетях и мессенжерах – в нашей стране стартовала декада кибербезопасности.
Её цель – повысить базовые навыки защиты личной информации. Ведь в Беларуси растёт количество киберпреступлений.
Если в 2015 году их было 2,5 тысячи, то в прошлом году – в десять раз больше. Чаще всего попадают в ловушки мошенников учащиеся и пожилые. Их знания и постараются «подтянуть».
Специалисты выступят в учреждениях образования, организациях, социальные ролики и листовки появятся в СМИ, магазинах, поликлиниках, пассажирском транспорте и других общественных местах.
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Что такое фишинг и вишинг, как защитить свою банковскую карту, правила безопасного поведения в соцсетях и мессенжерах – в нашей стране стартовала декада...
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