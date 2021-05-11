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Стало известно, сколько сохраняется отсутствие вкусов и запахов у детей, зараженных COVID-19

11.05.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно, сколько сохраняется отсутствие вкусов и запахов у детей, зараженных COVID-19

На какой период времени у детей пропадают запахи и вкусы, рассказал главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов изданию «Известия».

Специалист отметил, что в большинстве случаев вкусы и запахи у детей пропадают на полторы-две недели. Но иногда они могут исчезать и на несколько месяцев.

Эксперт подчеркнул, что пока в медицинской практике нет методов по ускорению возвращения способностей органов чувств, так как еще не до конца изучены механизмы, которые связаны с этими процессами. 

Фото: Imago Images/ Cavan Images

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На какой период времени у детей пропадают запахи и вкусы, рассказал главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов изданию «Известия». Специалист...
 
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