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Стало известно, сколько сохраняется отсутствие вкусов и запахов у детей, зараженных COVID-19
Источник материала: ОНТ
На какой период времени у детей пропадают запахи и вкусы, рассказал главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов изданию
Специалист отметил, что в большинстве случаев вкусы и запахи у детей пропадают на полторы-две недели. Но иногда они могут исчезать и на несколько месяцев.
Эксперт подчеркнул, что пока в медицинской практике нет методов по ускорению возвращения способностей органов чувств, так как еще не до конца изучены механизмы, которые связаны с этими процессами.
Фото: Imago Images/ Cavan Images
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На какой период времени у детей пропадают запахи и вкусы, рассказал главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов изданию «Известия». Специалист...
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