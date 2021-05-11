В Восточном Иерусалиме не утихают беспорядки

Источник материала: ОНТ

Восточный Иерусалим вновь стал ареной столкновений палестинцев с израильскими полицейскими.

Для разгона протестующих, бросавших камни, полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Одна из причин вспышки насилия – судьба арабских семей в районе Шейх-Джаррах. Им по решению суда грозит выселение.

Накануне ситуацию обострил недопуск мусульман на Храмовую гору на шествие в День Иерусалима. Счёт раненых пошёл на сотни.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность «продолжающимся насилием» и призвал власти Израиля остановить выселение палестинцев из ряда районов.

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