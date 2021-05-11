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Православные белорусы отмечают Радуницу
Источник материала: ОНТ
«Сколько человека помнят, столько он и живет» – говорят в народе. С такими же мыслями православные христиане сегодня навещают почивших близких – так проводят Радуницу.
Она традиционно приходится на вторник второй недели после Пасхи. В церковном календаре есть и другие поминальные дни, но Радуница особенно почитается в народе. Церковь напоминает, что это день радости, а не скорби. В храмах проходят службы, а после них верующие отправляются на могилы усопших.
Городской транспорт готов к наплыву пассажиров на маршрутах, которые ведут к захоронениям. Запущены дополнительные рейсы. Есть среди них и экспрессы. Работа некоторых автобусов продлена. В усиленном режиме работает и Госавтоинспекция. В прошлом году за майские праздники задержаны сотни нетрезвых за рулем. Поэтому кроме контроля за движением и парковками, уделят внимание и недобросовестным водителям.
На Радуницу в этом году сокращен срок выдачи пропусков в зоны отчуждения – их можно получить в день обращения. Однако для посещения территорий, пострадавших от чернобыльской катастрофы, есть свои правила.
Дистанция, маски и антисептики – особенно важны здесь из-за радиоактивной пыли. Доступна в этот день и приграничная зона.
Что касается захоронений на Чернобыльских территориях, то в последнее время увеличилось количество их посещений. Родственников предупреждают – следовать можно только в сторону мест захоронения. За отклонение от маршрута – административное взыскание.
В этом году Радуница совпала с еще одной важной для белорусов датой – Днём памяти епископа Кириллы Туровского. Этот православный богослов, церковный деятель и писатель причислен к лику святых.
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«Сколько человека помнят, столько он и живет» – говорят в народе. С такими же мыслями православные христиане сегодня навещают почивших близких – так проводят...
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