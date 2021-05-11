Православные белорусы отмечают Радуницу

Источник материала: ОНТ

«Сколько человека помнят, столько он и живет» – говорят в народе. С такими же мыслями православные христиане сегодня навещают почивших близких – так проводят Радуницу.

Она традиционно приходится на вторник второй недели после Пасхи. В церковном календаре есть и другие поминальные дни, но Радуница особенно почитается в народе. Церковь напоминает, что это день радости, а не скорби. В храмах проходят службы, а после них верующие отправляются на могилы усопших.

Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска: «В христианстве отношение к смерти не как к некой трагедии, а как к некому временному состоянию. Потому что каждый христианин знает, что нас ждет жизнь вечная с господом Иисусом Христом, воскресение из мертвых и Царство Небесное. Вопреки распространенным в народе традициям в православии считается чем-то недостойным оставлять еду на кладбище или принимать еду на могилах наших близких. Обычно верующие люди на кладбище возжигают лампады».

Городской транспорт готов к наплыву пассажиров на маршрутах, которые ведут к захоронениям. Запущены дополнительные рейсы. Есть среди них и экспрессы. Работа некоторых автобусов продлена. В усиленном режиме работает и Госавтоинспекция. В прошлом году за майские праздники задержаны сотни нетрезвых за рулем. Поэтому кроме контроля за движением и парковками, уделят внимание и недобросовестным водителям.

Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси: «Если кто-то где-то неправильно припаркуется, конечно же будет разъяснено водителю. Целью сотрудников не будет, конечно же, привлечь к ответственности людей, а основная наша цель – предупредить, как правильно подъехать к местам захоронения, как правильно вести себя, обращать внимание на временные знаки, регулировщика».

На Радуницу в этом году сокращен срок выдачи пропусков в зоны отчуждения – их можно получить в день обращения. Однако для посещения территорий, пострадавших от чернобыльской катастрофы, есть свои правила.

Дистанция, маски и антисептики – особенно важны здесь из-за радиоактивной пыли. Доступна в этот день и приграничная зона.

Иван Сергеев, начальник отдела главного управления охраны границы Государственного пограничного комитета Беларуси: «Для посещения пограничной зоны иностранные граждане должны иметь паспорт и пропуск. А для граждан Республики Беларусь для въезда пограничную зону пропуск не требуется. Достаточно иметь при себе паспорт, водительское удостоверение либо военный билет. Дети до 14 лет смогут въезжать в пограничную зону по свидетельству о рождении».

Что касается захоронений на Чернобыльских территориях, то в последнее время увеличилось количество их посещений. Родственников предупреждают – следовать можно только в сторону мест захоронения. За отклонение от маршрута – административное взыскание.

В этом году Радуница совпала с еще одной важной для белорусов датой – Днём памяти епископа Кириллы Туровского. Этот православный богослов, церковный деятель и писатель причислен к лику святых.

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