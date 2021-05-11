В Минске дешевеет жилье









сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Realt.by. Так, индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю немного снизился, потеряв 0,3 %. Стоимость квадрата составила 1 238 долларов. Средняя цена квартир в новостройках за семь дней выросла на 0,3 % и на данный момент равна 1 307 долларам за 1 м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет сейчас 69 долларов за 1 м2,корреспондент агентства «Минск-Новости» сона Realt.by.





Число выставленных на продажу объектов за последние семь дней почти не изменилась. База лишь немного пополнилась четырехкомнатными квартирами.





Как изменились цены





За неделю квадратный метр подешевел почти у всех типов квартир. Средняя цена упала у однушек (–0,5 %), двушек (–0,3 %) и четырехкомнатных квартир (–0,8 %). Трехкомнатные — без изменений.





Если рассматривать стоимость по районам Минска, то в большинстве из них цены на квартиры немного снизились. За неделю заметнее всего подешевел квадратный метр в Партизанском — на 1,5 % (до 1 362 долларов), в Центральном — на 0,6 % (до 1 607 долларов). В Советском — на 0,3 % (1 431).





На 0,2 % стала ниже средняя цена квадрата в Ленинском (сейчас она равна 1 248 долларам), на 0,1 % — в Московском (1 290). Для Октябрьского и Фрунзенского неделя прошла без изменений.





В оставшихся двух районах квартиры, напротив, стали дороже: в Заводском — на 0,1 % (1 168 долларов за квадрат), в Первомайском — на 1,5 % (1 467).







