Как приготовить рассыпчатый рис? Шеф-повар делится своими секретами

Источник материала: Tut.by

Как не переварить рис и подать его рассыпчатым? На популярные вопросы отвечает минский шеф-повар Евгений Макаревич.

Евгений Макаревич Шеф-повар доставки продуктов с рецептами rebox.by доставки продуктов с рецептами rebox.by

Сколько минут готовить рис?

Все зависит от того, какое блюдо и из какого вида риса вы собираетесь готовить.

Для варки белого риса хватит 10−20 минут (зависит от сорта), для пропаренного понадобится 30, а для дикого — 40−60. Как правило, информация по приготовлению отварного риса указана на упаковке. Если готовите рис не для гарнира, а, например, для суши или другого блюда, время может быть скорректировано.

Важное правило: после варки дайте рису постоять 10−15 минут — это точно пойдет ему на пользу.

А быстрее сварить рис можно?

Можно, но придется продумать это заранее. Если нужно сократить время варки риса, например, хотите быстрый гарнир на завтрак, лучше предварительно крупу замочить в холодной воде (можно на ночь).

Как сделать так, чтобы рис получился рассыпчатым?

Нужно перед приготовлением его тщательно несколько раз промыть под холодной водой — она должна стать прозрачной. Такая несложная процедура помогает смыть с риса крахмал, который и отвечает за его клейкость.

Кстати, если хотите именно рассыпчатый рис — старайтесь не помешивать его часто при варке: это поможет предотвратить «поломку» зерен, которые тоже в процессе приготовления могут выделять крахмал.

В большинстве случаев рис нужно промывать. Но есть и исключения: например, если готовите ризотто. Крахмал, содержащийся в зернах, конкретно этому блюду пойдет на пользу.



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Сколько воды заливать?

Во многом это зависит от сорта риса. Часто используют пропорцию 1:2 (рис к воде), но некоторые повара готовят рис и в пропорции 1:1,5 — надо попробовать ваш любимый сорт риса в разных пропорциях и оценить результат. В случае с коричневым или диким рисом воды понадобится больше.

В какой посуде получится самый вкусный рис?

Выбирайте кастрюлю с толстым дном, прикрывайте рис при варке крышкой. Можно использовать сотейник с толстым дном. Отлично для приготовления риса подходит пароварка или мультиварка.

Что добавить в рис, чтобы он получился интереснее по вкусу?

Рис хорошо будет сочетаться в разными специями — кардамоном, гвоздикой, карри. Сладкий рис — с ванилью, корицей. Придать аромат обычному рису поможет цедра лимона, добавленная в процессе варки.

Что делать с переваренным рисом?

Лучше обойтись без него. Но есть и несколько интересных вариантов, например, можно приготовить рисовый пудинг (добавить к рису сухофрукты, ваниль, сахар, сливки (или сыр маскарпоне). Также переваренный рис можно преобразить в рисовые оладушки (300 г риса смешать с яйцом, изюмом, курагой, ванильным сахаром и 1 ст.л. муки, сформировать шарики, слегка расплюснуть, обвалять в муке и обжарить).