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Как приготовить рассыпчатый рис? Шеф-повар делится своими секретами
Источник материала: Tut.by
Как не переварить рис и подать его рассыпчатым? На популярные вопросы отвечает минский шеф-повар Евгений Макаревич.
Сколько минут готовить рис?
Все зависит от того, какое блюдо и из какого вида риса вы собираетесь готовить.
Для варки белого риса хватит 10−20 минут (зависит от сорта), для пропаренного понадобится 30, а для дикого — 40−60. Как правило, информация по приготовлению отварного риса указана на упаковке. Если готовите рис не для гарнира, а, например, для суши или другого блюда, время может быть скорректировано.
Важное правило: после варки дайте рису постоять 10−15 минут — это точно пойдет ему на пользу.
А быстрее сварить рис можно?
Можно, но придется продумать это заранее. Если нужно сократить время варки риса, например, хотите быстрый гарнир на завтрак, лучше предварительно крупу замочить в холодной воде (можно на ночь).
Как сделать так, чтобы рис получился рассыпчатым?
Нужно перед приготовлением его тщательно несколько раз промыть под холодной водой — она должна стать прозрачной. Такая несложная процедура помогает смыть с риса крахмал, который и отвечает за его клейкость.
Кстати, если хотите именно рассыпчатый рис — старайтесь не помешивать его часто при варке: это поможет предотвратить «поломку» зерен, которые тоже в процессе приготовления могут выделять крахмал.
В большинстве случаев рис нужно промывать. Но есть и исключения: например, если готовите ризотто. Крахмал, содержащийся в зернах, конкретно этому блюду пойдет на пользу.
Сколько воды заливать?
Во многом это зависит от сорта риса. Часто используют пропорцию 1:2 (рис к воде), но некоторые повара готовят рис и в пропорции 1:1,5 — надо попробовать ваш любимый сорт риса в разных пропорциях и оценить результат. В случае с коричневым или диким рисом воды понадобится больше.
В какой посуде получится самый вкусный рис?
Выбирайте кастрюлю с толстым дном, прикрывайте рис при варке крышкой. Можно использовать сотейник с толстым дном. Отлично для приготовления риса подходит пароварка или мультиварка.
Что добавить в рис, чтобы он получился интереснее по вкусу?
Рис хорошо будет сочетаться в разными специями — кардамоном, гвоздикой, карри. Сладкий рис — с ванилью, корицей. Придать аромат обычному рису поможет цедра лимона, добавленная в процессе варки.
Что делать с переваренным рисом?
Лучше обойтись без него. Но есть и несколько интересных вариантов, например, можно приготовить рисовый пудинг (добавить к рису сухофрукты, ваниль, сахар, сливки (или сыр маскарпоне). Также переваренный рис можно преобразить в рисовые оладушки (300 г риса смешать с яйцом, изюмом, курагой, ванильным сахаром и 1 ст.л. муки, сформировать шарики, слегка расплюснуть, обвалять в муке и обжарить).
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Как не переварить рис и подать его рассыпчатым? HEALTH.TUT.BY задал несколько популярных вопрос про крупу минскому шеф-повару Евгению Макаревичу.
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