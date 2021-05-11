Остаться одному после 67 лет брака. Поговорили с героем, чья история любви год назад восхитила читателей

Источник материала: Tut.by

Год назад мы поделились с вами историей удивительной пары, которая прошла рука об руку всю жизнь . Во время нашей съемки они заботились друг о друге — буднично, а потому особенно трогательно, выражали взаимное восхищение («что это за прекрасная девушка!» — восклицал Олег Игнатьевич при появлении Евгении Павловны) и очень много смеялись, что, согласитесь, огромное достижение на 67-м году совместной жизни.





Мы не знали, что эта съемка станет для Евгении Павловны последней. Спустя две недели после выхода нашего материала ее не стало — на память трем дочкам, четверым внукам и двум правнукам остались эти прекрасные снимки.





Теперь они живут в альбоме, который Олег Игнатьевич часто перелистывает в одиночестве — раньше они любили делать это вместе с Евгенией Павловной.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В преддверии дня, когда вспоминают самых любимых — тех, кого больше нет рядом, — мы навестили Олега Игнатьевича, чтобы узнать, как и чем он живет теперь.

В сталинке, где Олег Игнатьевич и Евгения Павловна прожили бок о бок полвека, время как будто застыло. Чувствуется, что всё так, как было при ней — а из фоторамки от души смеется ее портрет.





Правда, у стола сегодня, встречая гостей, хлопочет сам Олег Игнатьевич:

— Так, ложечки положил, печенье, вот сахар… Всё ли так, как нужно? — в свои 85 Олег Игнатьевич по-прежнему галантный кавалер.

Мы успокаиваем его тем, что в обычной жизни никто не ухаживает за нами так, как он сегодня, и спрашиваем, как он справляется с этой жизнью без своей самой верной подруги.

— В целом я в порядке, — выправка у Олега Игнатьевича будь здоров- Но воспоминания, ностальгия — с этим, конечно, трудно. Здесь ведь всё про Евгению Павловну напоминает. Мы жили с ней вдвоем столько лет… Конечно, всегда радовались гостям, но после их ухода оставались наедине друг с другом. Раньше я знал, что Женя в своей комнате читает кого-нибудь из классиков. Или что-то там кашеварит на кухне. И как-то легче было жить, ощущая это.

А сейчас я иду по квартире и чувствую: пустота. Евгения Павловна и всё, что с ней связано, только в памяти моей живы. И это самое сложное, что может быть.





Показывая нам альбом, задерживается на совместных фотографиях, сделанных в первые годы после свадьбы:

— Когда ухаживал за Евгенией Павловной, бывает, наклонюсь ее поцеловать — а она локоть мне вот так, перед самым лицом, выставляет. Она большого достоинства девушка была. И большой скромности. Но когда речь шла о главных в жизни вещах, становилась смелой. Помню, в конце учебы говорю ей: «Женя, скоро мы с тобой разъедемся. Как это будет для тебя?». Она отвечает: «Это будет непросто». Спрашиваю: «И что ты думаешь об этом? Что нам делать?».

А Женя и говорит: «Нам надо пожениться!». Это она мне предложение сделала, и ни минуты мы об этом не пожалели.





Большое видится на расстоянии, а масштаб человека, который был рядом, часто — лишь после его ухода. Олег Игнатьевич готов долго говорить о том, кем была его любимая.

— Оглядываясь назад, понимаю, какой она была многогранной личностью. Человеком, с которым можно было на любую тему поговорить, спортсменкой, помощницей для всех.

А еще она была очень легкого и веселого нрава. Многое можно сказать о человеке, ответив на один вопрос: удалось ли ему создать вокруг себя дружеский круг? Евгении Павловне точно удалось — у нее замечательные подруги. Она дружила и с коллегами по работе, и с соседями, и даже со своими одноклассницами из Воронежа — до последних лет.

Как будто от природы ей даны были все эти прекрасные свойства души — и доброта ее, и бесконечное чувство такта, и мудрость. Три замечательные наши девочки впитали лучшее, что в ней было. Хочется верить, что и во мне эти качества хотя бы отчасти были, поэтому мы так легко и надолго, как слаженный механизм, соединились.





Олег Игнатьевич всю свою жизнь посвятил работе (он трудится в Академии наук и сейчас). Евгения Павловна относилась к этому с пониманием, и в нашем интервью говорила: «Я изначально знала, что работа — его жизнь, что без нее он не может. Нельзя лишать человека воздуха».

А он, в свою очередь, понимал: без помощи жены его успех был бы невозможен.

— Поддержка Жени была уникальной, — признается Олег Игнатьевич. — Ей удавалось создать такую погоду в доме, что все были счастливы. Она была двигателем всего хорошего, что с нами происходило.





Олег Игнатьевич радуется теперь, что они многое успели увидеть и пережить вместе — и на лыжах ходили, и по рекам сплавлялись, и в горы поднимались. Только вот в Геную к дочери не успели съездить — это Олега Игнатьевича до сих пор мучит.

— Этот мой долг перед супругой я так и не выполнил — не свозил Женю в Геную, к Танечке. И деньги, и время найти, и документы подготовить — всё это можно было сделать, конечно. Но рабочие хлопоты не давали мне заняться этим, и я теперь очень об этом жалею.

Олег Игнатьевич не может вспомнить других поводов для сожалений за всё время жизни с Евгенией Павловной — и мы по-доброму им завидуем.





— Даже если б и были «клопы» в наших шкафах — я бы их не замечал, — пожимает плечами Олег Игнатьевич. — Это недостойно человека — гневаться на любимую. Всякое было, но ничего скверного я теперь не могу вспомнить. Мы всегда старались остричь все колючки и, взявшись за руки, идти дальше, беседуя обо всём на свете. Но для этого тренировать нужно и разум свой, и сердце, и душу.

Я не знаю, как объяснить вам, до какой же степени мне ее не хватает. Бывает, сижу, работаю, а Женя сзади подходит, берет меня за плечи и говорит: «Ты знаешь, я сейчас читаю Паустовского и хочу кое-что зачитать тебе вслух». Хорошо, оставляю работу, иду к ней — и пару-тройку абзацев она мне читает. И спрашивает потом: «Что ты об этом думаешь?». Я, говорю, думаю, что Паустовский очень мудрый и талантливый человек.

И вижу, что ей приятно об этом поговорить. А мне приятно, что ей приятно.





Когда мы выходили на прогулку, когда шли в магазин или в больницу, я брал ее за руку. Многие оборачивались на улице радостно, провожали взглядом — она такая маленькая рядом со мной. А кто-то даже останавливался и говорил: «Мы в восторге». (Улыбается.)

От грустных мыслей Олега Игнатьевича спасает работа: пандемия внесла свои коррективы, но не остановила ее.

— Тружусь дома, чтобы мозги не усыхали и были всё время заняты, — делится Олег Игнатьевич. — Я занимаюсь подготовкой программ космических исследований — уже не одно десятилетие. Это необходимо для создания нового поколения спутников и космической аппаратуры. Дело наукоемкое, но, слава богу, справляюсь. И доверие ко мне не утрачено. Многие мои коллеги уже отошли от дел. А если точнее: многих моих коллег уже нет на свете.

Единственное для меня утешение — ученые говорят, что чем больше ты загружаешь свой мозг трудными задачами, тем дольше живешь.





К тому, что всякая жизненная дорога конечна, Олег Игнатьевич относится мужественно.

— Знаете, как говорят? Жизнь — это хроническая болезнь с летальным исходом. Больно, но другого пути нет. Главное, пройти этот путь достойно, чтобы не о чем было жалеть. И чтобы потомки не стыдились тебя.

Я стараюсь собирать сейчас воедино те крупицы жизненной мудрости, которые встретились в моей жизни. И недавно вернулся мысленно к кодексу чести офицера.

Там есть такие слова: «Душу я отдам Богу. Сердце отдам женщине. Долг отдам родине. Но честь никому не отдам».

Вдумаешься — и мурашки бегут от того, сколько в этом смысла. Этим простым правилом сегодня и в силовых, военных структурах, насколько я могу судить, мало кто руководствуется. А оно и для гражданской жизни обязательно.





Олег Игнатьевич вспоминает с особым теплом тост, произнесенный Евгенией Павловной на последнем юбилее, который они отметили вместе.

— Она сказала: «Пусть продлятся дни твои на этой земле — в добром здравии, душевном спокойствии и семейном согласии». Всегда в точку умела попасть.

Не знаю, сколько еще мне отмерено, но я бы пожалел себя, если б совсем в жизни разуверился и ничего от нее не ждал.

Я еще хочу правнуков понянчить: младшая, Мариша, в младенчестве побывала на бриллиантовой нашей свадьбе. Сейчас ей три года, и она уже машет мне ручкой по скайпу — удивительная мордашка, просто чудо какое-то.

Я еще мечтаю побывать на Дальнем Востоке, где прошли мои школьные годы, где остались мои друзья или хотя бы память о них.

А еще мне обязательно нужно дождаться конца пандемии и приехать на север Италии — к Танечке, в Геную. Теперь хотя бы одному.

Это видео с Евгенией Павловной и Олегом Игнатьевичем вышло в ноябре 2019 года.