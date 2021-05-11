Эксперт поделился секретами, как легко и эффективно можно почистить газовую плиту

Источник материала: Tut.by

Готовить любят многие, а вот чистить плиту — для большинства это занятие малоприятное. Конечно, содержать в чистоте электрическую панель легче легкого. Другое дело — если у вас газовая панель или плита, почистить такой агрегат в разы сложнее. Но есть некоторые секреты, позволяющие облегчить и упростить эту работу. О них нам рассказал руководитель клининговой компании problesk.by Святослав Шелест.



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Помыть газовую плиту не так легко, как электрическую панель, потому что, помимо рабочей поверхности, нужно почистить еще и решетку, а также крышки от конфорок.

Чистим рабочую поверхность

Начнем с рабочей поверхности (бывает стеклянной либо металлической), а также металлических вставок вокруг конфорок (их чистят так же, как и основную часть плиты).

— Стеклянная рабочая поверхность более устойчива к механическим воздействиям, но все же она тоже царапается. Крашенная эмаль в этом плане более нежная.

Святослав объясняет: стекло можно тереть абразивными губками и спиралевидными металлическими губками. Но очень важно использовать металлические губки с единой спиралью — она не должна прерываться. В противном случае концы спирали могут поцарапать поверхность плиты.

— Губки с единой спиралью менее жесткие, они чуть хуже убирают нагар и другие загрязнения. Зато они не повреждают покрытие плиты. Такие губки можно использовать при чистке и стеклянных, и крашеных металлических поверхностей.

Если загрязнения сильные и металлическими губками не убираются с первого раза, стоит воспользоваться скребком для плит (только для стеклянных поверхностей!).

— Бытовые скребки, как правило, продаются в тех же магазинах, что и плиты. Они идут со специальными лезвиями, которые при правильном использовании не царапают покрытие. Очень важно понимать значение «при правильном использовании». Это значит чистить плиту не ребром лезвия — лезвие должно полностью прилегать к поверхности. И еще раз напомню: для чистки металлических поверхностей скребок не подходит.

Металлические покрытия можно очистить с помощью цельной спиральной губки либо неабразивной стороной кухонной губки.

— Более дорогие плиты нормально переносят такое воздействие. А вот в более бюджетных моделях металлическое покрытие менее устойчиво к механическим воздействиям. Со временем оно может покрываться мелкими царапинами и заматовываться.



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С инвентарем разобрались, перейдем к средствам. Они обязательно должны быть неабразивными, и лучше всего, как говорит эксперт, подходят средства в виде гелей и кремов.

— Из бытовых средств, которые я знаю, можно использовать Cif в виде крема. При чистке стеклянных поверхностей наносим средство на жесткую поверхность губки, крашеных металлических — на мягкую поверхность губки.

Святослав говорит, что Cif вряд ли справится с сильными жировыми загрязнениями — их нужно убирать агрессивной химией. Такие средства также продаются в магазинах, где и плиты, плюс в строительных гипермаркетах и некоторых других торговых местах.

— Из бытовой сильной химии могу порекомендовать Grass, и это, кстати, считается профессиональным средством. Из бытовых еще хорош SanitaR в виде геля или крема. Гель будет посильнее, и он идет для духовок, но в маленькой концентрации им можно мыть и плиту. Крем — послабее, но тоже хорошо себя отрабатывает. Он не содержит абразивов, лишний раз не поцарапает поверхность.

После того как поработала сильная химия, загрязнения нужно снять скребком. Далее, когда основные загрязнения убраны, нужно до конца счистить остаточные загрязнения. Для этого можно использовать неабразивные средства, о которых говорили выше (типа Cif).

— В завершении обязательно смойте химию водой. Потому что если гель смыть плохо, то он может как минимум пойти белыми разводами, а это некрасиво. Плюс при готовке будет происходить испарение химии, которая будет попадать в еду, которая готовится на плите. Чтобы хорошо смыть химию, лучше всего использовать микрофибру.

Святослав говорит, что если плиту мыть раз в неделю, то достаточно будет использования неабразивных «кремиков». В том числе чтобы избавиться от липкости.

— Липкость — это жир, который брызгает с плиты, либо пар, который испаряется от еды, содержащей жир, оседает на поверхности плиты. Этот жировой пар и образует липкость.



Фото: pixabay.com

Чистим решетку и крышки от конфорок

Чтобы почистить крышки от конфорок, их нужно снять и замочить в тазике с сильным щелочным средством (теми же Grass или SanitaR). Если нет сильных загрязнений, достаточно будет использования геля (типа Cif).

В самом конце чистят решетку. Она может быть чугунной либо крашеной металлической. Чугунные — более устойчивые и дольше сохраняют внешний вид. У металлических же от воздействия температур краска со временем начинает слезать, а далее, при чистке таких решеток моющими средствами, краска начинает шелушиться.

— Это неприятный момент, которого не избежать. Все равно краска от высокой температуры долго держаться не будет. А чугунную решетку невозможно испортить, ее смело можно мыть.

Если решетка сильно загрязнена, Святослав рекомендует ее замочить (в раковине, тазике либо ванной).

— Налейте в ванну немного воды, добавьте щелочную химию и положите отмокать решетки. Полчаса должно хватить. После этого весь жир будет мягкий, его можно будет удалить металлической спиралькой либо жесткой стороной губки. После этого решетки хорошо промойте водой, чтобы на них не оставалось химии. Ванна, кстати, от этого не испортится. Потому что покрытие ванных неустойчиво только к кислотным средствам, от щелочи вреда не будет.



Фото: pixabay.com

Чистим газовые каналы

Раз в год, а то и в два Святослав рекомендует чистить газовые каналы — в них образуется нагар, окалина, из-за чего пламя горит неравномерно и может подгорать посуда.

— Если с одной стороны пламя будет идти больше, а с другой меньше, то еда будет готовиться неравномерно. Также в местах, где пламя больше, возможна порча посуды. Поэтому рекомендуется чистить и сами каналы.

Почистить каналы сам сможет не каждый, да это и небезопасно. Святослав рекомендует для этого обращаться в специальные службы.

— Любая газовая плита требует проверки у «Мингаза». Возможно, мастер, который приходит проверять плиту, может почистить и каналы. Также эту работу делают клининговые компании.