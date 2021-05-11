Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мая - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Ранее сообщалось, что Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора.

Что такое Договор по открытому небу?

Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Действовать ДОН начал с 2002 года, он позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.

В конце мая прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из договора. Как утверждают власти страны, это сделано из-за использования Россией ДОН как инструмента "военного принуждения". В Москве эти обвинения отвергали. Штаты завершили процедуру выхода из ДОН 22 ноября.

МИД России объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу 15 января. Как пояснили в ведомстве, после действий США был "существенно нарушен баланс интересов". Впрочем, это пока не означает выхода России из договора. В случае возвращения США к полному выполнению Договора, Москва также готова "рассмотреть ситуацию в конструктивном ключе".

Минск и Москва в начале апреля согласовали вопросы дальнейшей реализации Договора по открытому небу в рамках двух государств.