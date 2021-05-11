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Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу
11.05.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мая - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Ранее сообщалось, что Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора.
Что такое Договор по открытому небу?
Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Действовать ДОН начал с 2002 года, он позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.
В конце мая прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из договора. Как утверждают власти страны, это сделано из-за использования Россией ДОН как инструмента "военного принуждения". В Москве эти обвинения отвергали. Штаты
МИД России
Минск и Москва в начале апреля
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Ранее Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого...
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