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Чалый: Лукашенко ощущает себя человеком, которого обложили со всех сторон
Источник материала: UDF
Александр Лукашенко в августе 2020 года
Экономист отметил во время
«Он явно раздражен тем, что происходит, ощущает себя человеком, которого обложили со всех сторон. Это очень хорошо было видно – «заговор» отовсюду, «кругом ложь и предательство» – как писал Николай II накануне отречения», - так прокомментировал Сергей Чалый поведение Лукашенко,
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Он явно раздражен тем, что происходит.
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