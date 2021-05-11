Чалый: Лукашенко ощущает себя человеком, которого обложили со всех сторон

Источник материала: UDF

«Он явно раздражен тем, что происходит, ощущает себя человеком, которого обложили со всех сторон. Это очень хорошо было видно – «заговор» отовсюду, «кругом ложь и предательство» – как писал Николай II накануне отречения», - так прокомментировалповедение Лукашенко,belmarket.by.