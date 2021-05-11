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Гороскоп на 11 мая: что ждет сегодня все знаки Зодиака
Источник материала: UDF
Гороскоп на 11 мая / фото pixabay.com
Об этом сообщает
Овен
Сконцентрируйтесь на своих финансовых делах. Приведите их в порядок.
Телец
Сегодня в вас проснется невероятная работоспособность, которая удивит не только вас самих, но и всех окружающих.
Близнецы
Постарайтесь показать себя с выгодной стороны. И помните, что терпение и труд - все перетрут.
Рак
У вас может возникнуть чувство дежавю. Вы можете встретить человека из прошлого.
Лев
Сегодня окружающие будут пытаться вывести вас из себя. Но ваша основная задача - это сконцентрироваться на работе.
Дева
Звезды говорят, что 11 мая вам захочется с кем-то поговорить по душам. Поверхностные разговоры вам порядком уже надоели.
Весы
Ваше пламя может разгореться с новой силой из-за мельчайшей искры. Астрологи рекомендуют вам не вступать в конфликтные ситуации.
Скорпион
Посвятите сегодняшний день отдыху. Грандиозные задачи, которые вы хотите перед собой поставить, немного подождут.
Стрелец
У вас могут возникнуть трудности в общении с людьми. Попытайтесь быть более лояльными, чтобы избежать ссор.
Козерог
Сегодня в спектакле вашей жизни вы сыграете главную роль. Вам захочется демонстративности. Впрочем, ни в чем себе не отказывайте.
Водолей
Вам рекомендуется провести день дома, занявшись семейными делами и приятными хлопотами.
Рыбы
Сегодня Рыбы будут отличаться повышенным любопытством и желанием проникнуть в чужие тайны.
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