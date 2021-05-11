В Будславе горит один из красивейших костелов Беларуси (обновлено)

Источник материала: Onliner

Сегодня утром в Национальном санктуарии Матери Божьей Будславской произошло возгорание. На место происшествия приехали пожарные, сообщает сайт catholic.by.

Ксендз Дмитрий Дубовик рассказал catholic.by, что Найсвятейший Сакрамент и образ Матери Божьей Будславской вынесены в безопасное место. Также волонтеры помогли вынести книги и другие ценные вещи. Епископ Олег Буткевич призвал верующих молиться о спасении будславской святыни. Храм считается уникальным памятником архитектуры и искусства.













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Из Островецкого района в Будслав выехали дополнительные пожарные расчеты. В их распоряжении — машины с большими лестницами для тушения пожаров на высотных зданиях.

Храм начали строить еще в 1633 году: тогда в Будславе появился маленький костел. Здесь находится Будславская икона Божией Матери — один из самых почитаемых символов Богородицы. В начале девяностых икону отреставрировали, и к святыне вновь начали ходить паломники.

Папа Римский Иоанн Павел II в 1993 году присвоил костелу титул Малой базилики. Всего в Беларуси три храма с подобным титулом: костел в Будславе, собор Святого Франциска Ксаверия в Гродно и собор Вознесения Девы Марии в Пинске. Во всем мире лишь около двух тысяч храмов имеют титул Малой базилики, и примерно треть из них — в Италии. Малая базилика означает «особый статус» храма: священники имеют право на ношение особой одежды, на церемониях используется тинтиннабулум, в некоторых случаях может быть дарована полная индульгенция.

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