У Будславе гарыць касьцёл

Источник материала: Свабода

На месцы здарэньня працуюць пажарныя. Усярэдзіну зайсьці немагчыма, працуюць на лесьвіцах. З Газы (Астравецкі раён) у Будслаў былі скіраваны дадатковыя пажарныя разьлікі, у распараджэньні якіх ёсьць пажарныя драбіны вялікай даўжыні для тушэньня даху на высокіх будынках.

Як паведаміў сайту Catholic.by пробашч парафіі ў Будславе ксёндз Дзьмітры Дубовік, Найсьвяцейшы Сакрамэнт і абраз Маці Божай Будслаўскай адразу пасьля зьяўлення дыму былі вынесеныя ў бясьпечнае месца.



З дапамогаю валянтэраў з касьцёла таксама было вынесена ўсё, што толькі магчыма: літургічныя праналежнасьці, абразы, кнігі і іншыя пераносныя рэчы.

