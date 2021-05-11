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В Минске в ближайшие дни начнут капремонт путепровода на МКАД. Схема движения изменится

11.05.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К капитальному ремонту путепровода приступят на 19-м километре МКАД над железнодорожными путями, которые проходят между Лошицей и Курасовщиной.


Фото носит иллюстративный характер 

«Минск-Новости» пишут, что сначала мостостроители выполнят ремонт путепровода на внутреннем кольце. Движение транспорта в обе стороны на это время организуют по внешнему. Затем, когда внутреннее будет готово, машины пустят по нему, а внешнее закроют и будут обновлять. Об этом рассказал директор ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик.
 
В целом весь ремонт путепровода планируют завершить в ноябре.
 
Теги: Минск
 
 
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К капитальному ремонту путепровода приступят на 19-м километре МКАД над железнодорожными путями, которые проходят между Лошицей и Курасовщиной.
 
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