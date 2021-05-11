В Минске в ближайшие дни начнут капремонт путепровода на МКАД. Схема движения изменится

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«Минск-Новости», что сначала мостостроители выполнят ремонт путепровода на внутреннем кольце. Движение транспорта в обе стороны на это время организуют по внешнему. Затем, когда внутреннее будет готово, машины пустят по нему, а внешнее закроют и будут обновлять. Об этом рассказал директор ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик.