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В Минске в ближайшие дни начнут капремонт путепровода на МКАД. Схема движения изменится
Источник материала: Партизан
К капитальному ремонту путепровода приступят на 19-м километре МКАД над железнодорожными путями, которые проходят между Лошицей и Курасовщиной.
Фото носит иллюстративный характер
«Минск-Новости»
В целом весь ремонт путепровода планируют завершить в ноябре.
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К капитальному ремонту путепровода приступят на 19-м километре МКАД над железнодорожными путями, которые проходят между Лошицей и Курасовщиной.
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