«Что за позор?»: подарок Лукашенко расстроил приморцев













Жители дальневосточной столицы поделились впечатлениями о выставке белорусских товаров, работающей в эти дни в городе.





«А что это за позор на Фокина? Под видом ярмарки белорусских товаров? Кошмарные вещи, устаревшие ещё в семидесятые. Какие-то пряники из сельпо. Сыр даже дороже, чем в Самбери. И общее впечатление барахолки. Кто автор сего унылого мероприятия?», - написал один из жителей в одной из владивостокских групп в Facebook.





пишет deita.ru. «Из хороших белорусских товаров встречал только морепродукты» - «Смешно», - отвечают участники группы,deita.ru.





«В магазине - прекрасные белорусские товары. Почему на ярмарке такой шлак втридорога – вот вопрос».





«Проходила мимо. На глаза попалось платье - тряпка тряпкой, только на грядке в нем прополкой заниматься. 5 тыс рублей. Импортозамещение».





«Мы там утром проходили. Я даже к лоткам не подходила. Хламье какое-то».





«Пряники и мармелад четкие. Сыр вкусный, остальное не пробовали».





«Мне мед по косарю понравился особенно. Такое впечатление, что его из Тибета на руках пешком несли и золотую фольгу добавили».





Многие участники обсуждения сошлись во мнении, что под видом белорусских товаров могут продавать подделку.





«На упаковке ищите производителя, а не верьте рекламе на «шатрах»! Возможно, сделаете для себя открытие о том, что многие белорусские товары выпущены в закоулках России, а продавцы - это "добросовестные предприниматели", торгующие подделкой!»





«Точно. Купила трусы мужу, оказались Москва», - соглашаются читатели.





«Согласна... Позор какой-то, половина товаров - просрочка (крем купила), остальное - просто блошиный рынок», - подтвердила жительница Владивостока.





Бурное обсуждение ярмарки белорусских товаров неожиданно вылилось в неутешительный вывод – надо уезжать с Дальнего Востока, считают пользователи соцсети.





«Не вижу перспектив для детей, да и утерял надежду на поддержку ДВ», «Мда. Валить надо отсюда. Вот не думал, что такое вообще буду озвучивать. Ещё лет пять назад», - грустно констатируют приморцы.





Отметим, что «смелее шагать на рынок приморской земли» белорусских предпринимателей призвал губернатор края Олег Кожемяко во время визита в Минск . По его мнению, «приморцы с удовольствием выбирают белорусскую продукцию, доверяя ее высокому качеству, экологичности и используемым в стране современным технологиям». За два месяца текущего года в крае реализовано белорусских товаров почти на 100 млн рублей.





Автор: Светлана Алеутская

Источник: https://deita.ru/article/494903 © DEITA.RU