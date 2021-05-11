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«Что за позор?»: подарок Лукашенко расстроил приморцев
Источник материала: Партизан
Ярмарка белорусских товаров во Владивостоке разочаровала горожан, сообщает ИА DEITA.RU.
Жители дальневосточной столицы поделились впечатлениями о выставке белорусских товаров, работающей в эти дни в городе.
«А что это за позор на Фокина? Под видом ярмарки белорусских товаров? Кошмарные вещи, устаревшие ещё в семидесятые. Какие-то пряники из сельпо. Сыр даже дороже, чем в Самбери. И общее впечатление барахолки. Кто автор сего унылого мероприятия?», - написал один из жителей в одной из владивостокских групп в Facebook.
«Из хороших белорусских товаров встречал только морепродукты» - «Смешно», - отвечают участники группы,
«В магазине - прекрасные белорусские товары. Почему на ярмарке такой шлак втридорога – вот вопрос».
«Проходила мимо. На глаза попалось платье - тряпка тряпкой, только на грядке в нем прополкой заниматься. 5 тыс рублей. Импортозамещение».
«Мы там утром проходили. Я даже к лоткам не подходила. Хламье какое-то».
«Пряники и мармелад четкие. Сыр вкусный, остальное не пробовали».
«Мне мед по косарю понравился особенно. Такое впечатление, что его из Тибета на руках пешком несли и золотую фольгу добавили».
Многие участники обсуждения сошлись во мнении, что под видом белорусских товаров могут продавать подделку.
«На упаковке ищите производителя, а не верьте рекламе на «шатрах»! Возможно, сделаете для себя открытие о том, что многие белорусские товары выпущены в закоулках России, а продавцы - это "добросовестные предприниматели", торгующие подделкой!»
«Точно. Купила трусы мужу, оказались Москва», - соглашаются читатели.
«Согласна... Позор какой-то, половина товаров - просрочка (крем купила), остальное - просто блошиный рынок», - подтвердила жительница Владивостока.
Бурное обсуждение ярмарки белорусских товаров неожиданно вылилось в неутешительный вывод – надо уезжать с Дальнего Востока, считают пользователи соцсети.
«Не вижу перспектив для детей, да и утерял надежду на поддержку ДВ», «Мда. Валить надо отсюда. Вот не думал, что такое вообще буду озвучивать. Ещё лет пять назад», - грустно констатируют приморцы.
Отметим, что «смелее шагать на рынок приморской земли» белорусских предпринимателей призвал губернатор края Олег Кожемяко во время визита в Минск. По его мнению, «приморцы с удовольствием выбирают белорусскую продукцию, доверяя ее высокому качеству, экологичности и используемым в стране современным технологиям». За два месяца текущего года в крае реализовано белорусских товаров почти на 100 млн рублей.
Автор: Светлана Алеутская
Источник: https://deita.ru/article/494903 © DEITA.RU
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Ярмарка белорусских товаров во Владивостоке разочаровала горожан, сообщает ИА DEITA.RU.
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