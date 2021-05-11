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Российская чемпионка мира по боксу Левина выйдет на бой за титул в БЧБ-форме
Источник материала: Партизан
Российская чемпионка мира по боксу Анна Левина выйдет на бой за титул в БЧБ-форме, а в случае победы посвятит ее белорусам.
Бой пройдет 15 мая. Будет разыгран титул чемпиона мира по версии WBC CISBB.
На ринг спортсменку выведет Анжелика Агурбаш, известная активной солидарностью с белорусами. Она представит премьеру песни «Мы океаны»,
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Российская чемпионка мира по боксу Анна Левина выйдет на бой за титул в БЧБ-форме, а в случае победы посвятит ее белорусам.
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