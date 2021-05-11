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Радуница: как правильно помянуть усопших в этот день?
Источник материала: Партизан
Радуница – праздник особого поминовения усопших, который традиционно отмечается на 9-й день после Пасхи. Верующие и атеисты, молодые и пожилые в этот день отправляются на кладбища, чтобы прибрать могилки предков после зимы и вспомнить тех, кто покинул земной мир. Как правильно «отмечать» Радуницу? И что это вообще за праздник такой, чем он отличается от других дней поминания усопших?
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Корнями в язычество: род или радость
Когда возникла традиция праздновать Радуницу, никто уже и не вспомнит. Праздник считается языческим. Его традиции, сохранившиеся благодаря католической и униатской церквям, поддерживаются современной христианской церковью и государством.
Нынешняя Радуница – это выходной день. Помимо банальной уборки на кладбище и поминания усопших, этот праздник имеет огромное количество обычаев, традиций, обрядов и верований. Некоторые из них считаются важными и соблюдаются в различных регионах и семьях, передаются из поколения в поколение, другие же с позиции сегодняшнего дня кажутся дикими и непонятными. Какие из них соблюдать, а какие игнорировать, каждый выбирает сам, но знать основные из них надо.
Радуницу в разное время праздновали не только во вторник, но также в воскресенье и понедельник. В некоторых регионах данная традиция сохранилась по сей день.
Ранее Радуницу называли Навий день, Проводы, Могилки, Гробки, Усопшая Радованица.
По одной из версий, название «Радуница» произошло от слова «род», т.к в этот день вспоминают весь род умерших родственников. Также есть мнение, что «Радуница» образована от «радости». Поклонники этой теории говорят о том, что Радуница – продолжение Пасхи, и в этот день принято радоваться вместе с ушедшими в лучший мир родственниками.
На кладбище ходили большими семьями, с детьми и стариками. С собой брали еду, обязательно – крашеные яйца. Их катали по могилам, по сути, закатывая в землю, и приговаривали: «Святые родители, приходите к нам хлеба-соли поесть». Также существовала традиция поливать могилки водкой.
Про этот день говорили: «На Радуницу до обеда пашут, после обеда плачут, а вечером скачут». Согласно этой поговорке, утром люди работали в доме и на поле, после полудня шли на кладбища и плакали по своим родственникам, а вечером того же дня молодежь устраивала гулянки, которые не только не возбранялись, а даже приветствовались.
Некоторые наши предки на Радуницу несли на кладбище оставшиеся после Пасхи крашеные яйца, другие же красили их специально накануне.
Яйца в этот день было принято не только оставлять на могилах предков, но и угощать ими нищих.
Наши предки верили: поминание предков в этот день, совершенное по всем правилам, поможет получить богатый урожай в текущем году.
Количество блюд на поминальном столе на Радуницу должно быть нечетным.
Уходя с кладбища на Радуницу, люди приговаривали: «Родители, простите, чем хата богата, тем и рада», «Лежите спокойно, нас нескоро к себе дожидайтесь».
Если после обеда на кладбище оставалась какая-то еда, ее нельзя было нести назад в дом. Ее либо оставляли на могиле, либо отдавали нищим.
В день Радуницы запрещено было что-то сеять или садить.
Утром в день Радуницы возле дома разводили костер, а рядом с ним ставили столик с кутьей и свечой – чтобы умилостивить предков. А чтобы «душа могла умыться», у входа в дом вешали чистое полотенце, а в умывальник или ведро наливали чистую свежую воду.
Хозяйки старались, чтобы в этот день в доме было чисто и прибрано. Если не успевали навести порядок до Радуницы, хлопотали по хозяйству утром того же дня. Оставлять грязь в доме считалось плохим знаком.
Утром на Радуницу дома меняли постель и взбивали подушки. Рядом с одной из кроватей ставили чашку с водой для душ умерших. Она стояла у кровати весь день, а на следующий из нее пили все домочадцы.
Во многих регионах долгое время существовала традиция в этот день топить баню. Кое-где даже посыпали пол в бане золой, а после приходили и смотрели, есть ли какие-нибудь следы. Если хоть что-то обнаруживали, радовались. Значит, душа приходила умываться.
На кладбищах нельзя было ругаться бранными словами (чтобы весь негатив не обрушился на плечи произносивших их человека) и плакать-причитать о покойниках (иначе был шанс в течение года отправиться вслед за ними).
Пересчитывать и вообще брать в руки деньги на кладбище – к нищете. Коль уж дотронулись до купюр или монет у могил родственников, оставьте их там же или пожертвуйте нуждающимся.
Пить воду из источников или колонок, расположенных на территории кладбища, также плохая примета. А вот поливать ею цветы или протирать памятник либо ограду можно.
Еще одна традиция, пришедшая к нам уже с советских времен, – совмещать Пасху и Радуницу. Когда церкви были закрыты, а вера гонима, многие шли на могилы родственников на Пасху, чтобы разделить с ними этот праздник. Сейчас такой необходимости нет – и церковь, напротив, просит отделять Пасхальный праздник всех живых от Радуницы, дня поминания усопших. Однако многие до сих пор соблюдают эту традицию.
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