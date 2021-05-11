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Нефть продолжает рост, Brent приблизилась к $69 за баррель

11.05.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти на фоне перебоев в работе американского трубопровода Colonial Pipeline после кибератаки.




Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline, через который поставляется около 45% бензина и дизельного топлива, потребляемых на восточном побережье США, 7 мая. Его работа все еще не восстановлена.

"Не так часто хакерам удается нанести удар по столь важному объекту нефтяной инфраструктуры, как трубопровод Colonial Pipeline в США, но такого рода событие и связанные с ним опасения длительных перебоев заняли мысли трейдеров, и цены на нефть растут", - говорят аналитики Rystad Energy, пишет interfax.by.

По их словам, кибератака на трубопровод в США отодвинула на второй план тревожную тенденцию роста заболеваемости COVID-19 в Азии. До новостей об атаке ухудшение эпидемиологической ситуации в азиатских странах должно было оказать давление на нефтяной рынок, но сейчас оно лишь сдерживает подъем цен, отмечают эксперты.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:41 мск составляет $68,99 за баррель, что на $0,71 (1,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,60 (0,92%) - до $65,50 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 2,3%, WTI - на 2,1%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.
 
Теги: Новости
 
 
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Цены на нефть эталонных марок продолжают расти на фоне перебоев в работе американского трубопровода Colonial Pipeline после кибератаки.
 
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