Симона Халеп: я не удивлена победе Соболенко в Мадриде. Она здорово играет, и я жду от нее большего













"Я не удивлена. Она здорово играет. У нее очень мощный теннис, она уверена в себе. И она может намного лучше выступать на "Больших шлемах", она приближается к этому.





цитирует Халеп wtatennis.com. Так что я не удивлена. На самом деле я жду от нее большего", —Халеп wtatennis.com.











