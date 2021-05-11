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Симона Халеп: я не удивлена победе Соболенко в Мадриде. Она здорово играет, и я жду от нее большего
Источник материала: Партизан
Экс-первая ракетка мира Симона Халеп (N 3 ВТА) прокомментировала победу белоруски Арины Соболенко (4) на крупном грунтовом турнире в Мадриде.
"Я не удивлена. Она здорово играет. У нее очень мощный теннис, она уверена в себе. И она может намного лучше выступать на "Больших шлемах", она приближается к этому.
Так что я не удивлена. На самом деле я жду от нее большего", —
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Экс-первая ракетка мира Симона Халеп (N 3 ВТА) прокомментировала победу белоруски Арины Соболенко (4) на крупном грунтовом турнире в Мадриде.
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