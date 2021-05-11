В Могилеве открыли первый в стране магазин госсимволики









"В новом магазине можно приобрести разнообразную продукцию с символикой страны: флаги, гербы, вымпелы, настольные флажки и другое. В ассортименте будет широко представлена сувенирная, книжная, бумажно-беловая и печатная продукция", - сообщает сетевое издание Mogilevnews.by в воскресенье.