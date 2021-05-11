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Регулировщики, объезды, парковки: как ГАИ работает на Радуницу
11.05.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В период массового посещения кладбищ на территории Минского района Госавтоинспекцией выделены дополнительные наряды, которые будут нести службу, сообщила радио Sputnik старший инспектор отделения по агитации и пропаганде областной ГАИ Ирина Сапунова.
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Кроме того, инспекторы по необходимости будут оказывать помощь автомобилистам , добавила собеседница Sputnik.
"На перекрестках дорог с интенсивным движением транспорта, будут осуществляться регулировочно-распорядительные действия", ― сообщила Сапунова.
В тех случаях, если дорожная обстановка будет затруднена, к примеру, на подъездах к местам захоронений образуются заторы, схемы организации дорожного движения в этих местах будут оперативно меняться, предупредила представитель ГАИ.
Автомобилистам рекомендуют заранее планировать время и маршруты своих поездок к кладбищам во избежание заторов на дорогах.
Кроме того, водителям ГАИ советует не парковать свой транспорт в местах, где он будет ограничивать видимость и создавать помехи для движения.
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В Госавтоинспекции дали советы, как водителям избежать пробок на подъездах к кладбищам в день поминовения усопших 11 мая и где можно парковаться без нарушений.
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