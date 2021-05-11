ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Регулировщики, объезды, парковки: как ГАИ работает на Радуницу

11.05.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Регулировщики, объезды, парковки: как ГАИ работает на Радуницу

В период массового посещения кладбищ на территории Минского района Госавтоинспекцией выделены дополнительные наряды, которые будут нести службу, сообщила радио Sputnik старший инспектор отделения по агитации и пропаганде областной ГАИ Ирина Сапунова.

© Photo : БелаПАН
Въезд на все кладбища 11 мая будет бесплатным

Кроме того, инспекторы по необходимости будут оказывать помощь автомобилистам , добавила собеседница Sputnik.

"На перекрестках дорог с интенсивным движением транспорта, будут осуществляться регулировочно-распорядительные действия", ― сообщила Сапунова.

В тех случаях, если дорожная обстановка будет затруднена, к примеру, на подъездах к местам захоронений образуются заторы, схемы организации дорожного движения в этих местах будут оперативно меняться, предупредила представитель ГАИ.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать время и маршруты своих поездок к кладбищам во избежание заторов на дорогах.

Кроме того, водителям ГАИ советует не парковать свой транспорт в местах, где он будет ограничивать видимость и создавать помехи для движения.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Госавтоинспекции дали советы, как водителям избежать пробок на подъездах к кладбищам в день поминовения усопших 11 мая и где можно парковаться без нарушений.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Что за позор?»: подарок Лукашенко расстроил приморцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by