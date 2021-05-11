Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Регулировщики, объезды, парковки: как ГАИ работает на Радуницу

В период массового посещения кладбищ на территории Минского района Госавтоинспекцией выделены дополнительные наряды, которые будут нести службу, сообщила радио Sputnik старший инспектор отделения по агитации и пропаганде областной ГАИ Ирина Сапунова.

Кроме того, инспекторы по необходимости будут оказывать помощь автомобилистам , добавила собеседница Sputnik.

"На перекрестках дорог с интенсивным движением транспорта, будут осуществляться регулировочно-распорядительные действия", ― сообщила Сапунова.

В тех случаях, если дорожная обстановка будет затруднена, к примеру, на подъездах к местам захоронений образуются заторы, схемы организации дорожного движения в этих местах будут оперативно меняться, предупредила представитель ГАИ.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать время и маршруты своих поездок к кладбищам во избежание заторов на дорогах.

Кроме того, водителям ГАИ советует не парковать свой транспорт в местах, где он будет ограничивать видимость и создавать помехи для движения.

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