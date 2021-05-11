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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рубль возобновил падение после резкого скачка спроса на валюту Всплеск спроса биржа начала фиксировать еще 7 мая.

Курс доллара, начинавший торги ниже 74 рублей и падавший утром до отметки 73,5125, к 18.01 мск подорожал до 74,1875 рубля.Евро в первые часы сессии обновил минимум с начала апреля, опускаясь до 89,26 рубля, но к вечеру прибавил больше 1%, достигая в моменте 90,2750 рубля.Приступ слабости российский валютный рынок почувствовал вскоре после старта основных торгов в 10.00 мск, когда резко начало расти число желающих продать рубли и купить доллары.На 18.06 мск биржей зарегистрировано 6277 тысяч ордеров на покупку американской валюты и лишь 1435 - на продажу.Всплеск спроса биржа начала фиксировать еще в пятницу, 7 мая, когда курс доллара впервые с марта ушел ниже 74 рублей. Число заявок на пике достигало 7795 единиц против 3,5-5 тысячи в конце апреля и начале мая.Число продавцов в паре доллар-рубль с расчетами «завтра» напротив снизилось более чем вдвое: пока курс держался выше 75 заявок на продажу было больше 3 тысяч в течение дня, теперь же - меньше 1,5 тысячи.Рубль «остается гораздо слабее фундаментальных значений из-за риска санкций», отмечает аналитик РайффайзенбанкаОтоносительно нефти курс российской валюты не был так слаб почти никогда в истории: баррель в рублях стоит около 5 тысяч рублей, что рынок видел лишь однажды - на пике санкционной паники в 2018 году.При нефти около 68 долларов за бочку, доллар мог бы стоить около 65 рублей, оценивает Мурашов: Основным фактором сейчас является сохранение негативного санкционного фона - возобновление риторики по поводу отключения российской банковской системы от SWIFT, риски ужесточения санкций на ОФЗ».В начале лета рубль поддержит дивидендный сезон, отмечает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой: корпорации будут продавать запасы валюты, чтобы расплатиться с акционерами.К августу маятник валютных потоков качнется в обратную сторону, и получившие рубли иностранные держатели акций начнут конвертировать их в валюту, чтобы вывести из России.Жесткие санкции на данный момент маловероятны, а значит геополитическая премия будет медленно уходить из курса, хотя и не исчезнет полностью, говорит Мурашов. По его прогнозу, при текущих нефтяных котировках рубль способен укрепиться до 71-73 за доллар к концу года.