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Рубль возобновил падение после резкого скачка спроса на валюту

11.05.2021 10:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Рубль возобновил падение после резкого скачка спроса на валюту
Иллюстративное фото
Рубль начал снижением новую неделю на Московской бирже под давлением резкого роста числа заявок на приобретение иностранной валюты.

Курс доллара, начинавший торги ниже 74 рублей и падавший утром до отметки 73,5125, к 18.01 мск подорожал до 74,1875 рубля.

 Евро в первые часы сессии обновил минимум с начала апреля, опускаясь до 89,26 рубля, но к вечеру прибавил больше 1%, достигая в моменте 90,2750 рубля.

 Приступ слабости российский валютный рынок почувствовал вскоре после старта основных торгов в 10.00 мск, когда резко начало расти число желающих продать рубли и купить доллары.

На 18.06 мск биржей зарегистрировано 6277 тысяч ордеров на покупку американской валюты и лишь 1435 - на продажу.

Всплеск спроса биржа начала фиксировать еще в пятницу, 7 мая, когда курс доллара впервые с марта ушел ниже 74 рублей. Число заявок на пике достигало 7795 единиц против 3,5-5 тысячи в конце апреля и начале мая.

Число продавцов в паре доллар-рубль с расчетами «завтра» напротив снизилось более чем вдвое: пока курс держался выше 75 заявок на продажу было больше 3 тысяч в течение дня, теперь же - меньше 1,5 тысячи.

Рубль «остается гораздо слабее фундаментальных значений из-за риска санкций», отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Отоносительно нефти курс российской валюты не был так слаб почти никогда в истории: баррель в рублях стоит около 5 тысяч рублей, что рынок видел лишь однажды - на пике санкционной паники в 2018 году.

При нефти около 68 долларов за бочку, доллар мог бы стоить около 65 рублей, оценивает Мурашов: Основным фактором сейчас является сохранение негативного санкционного фона - возобновление риторики по поводу отключения российской банковской системы от SWIFT, риски ужесточения санкций на ОФЗ».

В начале лета рубль поддержит дивидендный сезон, отмечает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой: корпорации будут продавать запасы валюты, чтобы расплатиться с акционерами.

К августу маятник валютных потоков качнется в обратную сторону, и получившие рубли иностранные держатели акций начнут конвертировать их в валюту, чтобы вывести из России.

Жесткие санкции на данный момент маловероятны, а значит геополитическая премия будет медленно уходить из курса, хотя и не исчезнет полностью, говорит Мурашов. По его прогнозу, при текущих нефтяных котировках рубль способен укрепиться до 71-73 за доллар к концу года.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Всплеск спроса биржа начала фиксировать еще 7 мая.
 
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