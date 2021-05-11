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Приморского депутата, обвинившего губернатора в коррупции, положили в психбольницу

11.05.2021 10:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Приморского депутата, обвинившего губернатора в коррупции, положили в психбольницу
Андрей Ищенко
Депутат законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко был госпитализирован в краевую клиническую психиатрическую больницу вскоре после того, как обвинил действующего губернатора региона Олега Кожемяко в коррупции.

О госпитализации Андрея Ищенко, бывшего кандидата в губернаторы от КПРФ, со ссылкой на источники сообщило местное издание vl.ru. Ту же информацию «Отрытым медиа» подтвердил один из депутатов фракции КПРФ краевого парламента, в которой состоит Ищенко.  

 «Андрей Сергеевич, прямо скажем, в последнее время был не в себе. Эти его посты в Instagram, воевать с кем-то собирался… Надеюсь, ему помогут», - сказал коллега Ищенко.


 По словам источников vl.ru, в больницу депутата отправили родные.

8 мая в Instagram Ищенко было опубликовано видео (сейчас оно удалено), судя по которому его автомобиль попал в ДТП. На видео слышно, что Ищенко говорит по телефону с дежурным краевого управления полиции, просит позвонить спикеру приморского ЗакСа Александру Ролику и доложить о происшествии министру обороны Сергею Шойгу, а также прислать вертолет. Ищенко был уверен, что аварию подстроили полицейские.

За неделю до этого Ищенко уже попадал в сводки новостей. 2 мая он опубликовал видео, в котором утверждал, что глава Приморья Олег Кожемяко в 2018 году, будучи кандидатом на эту должность, предлагал ему взятку в 2 млн долларов за отказ от борьбы за кресло губернатора.

Позднее Ищенко утверждал, что по его заявлению проводятся оперативно-розыскные мероприятия и ему «запрещено» давать комментарии.
 
Теги: Новости
 
 
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О госпитализации Андрея Ищенко со ссылкой на источники сообщило местное издание.
 
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