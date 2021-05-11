Источник материала: UDF



Андрей Ищенко

«Андрей Сергеевич, прямо скажем, в последнее время был не в себе. Эти его посты в Instagram, воевать с кем-то собирался… Надеюсь, ему помогут», - сказал коллега Ищенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Приморского депутата, обвинившего губернатора в коррупции, положили в психбольницу О госпитализации Андрея Ищенко со ссылкой на источники сообщило местное издание.