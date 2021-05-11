В школе в Казани произошла стрельба. СМИ сообщают о девяти погибших (обновлено)

Источник материала: Onliner

Этим утром в школе №175 в городе Казань произошла стрельба, сообщает «РИА Новости». Известно, что погибло по меньшей мере семь человек (некоторые СМИ приводят цифру в девять жертв, среди них дети), пострадало около десяти человек. Детей эвакуируют прямо из окон — они спускаются по лестницам, передает телеграм-канал Mash Iptash.

Район полностью оцеплен. Предположительно, стрельбу устроили два человека: они зашли в школу с оружием и открыли огонь. Один из них после стрельбы покинул школу, второй остался в здании. Также, по некоторым данным, после стрельбы в школе случился взрыв.

При этом «РИА Новости» сообщает, что стрельбу вел подросток. Он уже задержан.

Информация о пострадавших противоречивая. Ресурс Baza сообщает , что «точно известно о двух пострадавших — двое подростков по 14 лет». В то же время ТАСС со ссылкой на Министерство образования Татарстана передает : «Среди пострадавших в результате стрельбы в школе в Казани детей нет».

«По предварительной информации, при стрельбе в Казани погибли 9 человек, еще 10 пострадали», — такие данные приводит телеграм-канал Baza.

Погибло по меньшей мере семь человек — учительница и шестеро учеников восьмого класса, сообщает «ТАСС». В то же время Mash Iptash передает, что первой жертвой стал охранник, который попытался помешать нападавшим войти в школу с оружием. Также канал сообщает о погибшей уборщице. Вероятно, это и есть девять жертв, о которых писал канал Baza.





Baza приводит информацию о задержанном стрелке: ему 19 лет, при задержании он сказал, что по адресу прописки заложена бомба.

Дети выпрыгивали со 2-3 этажа школы, спасаясь от нападавших. Вероятно, у пострадавших травмы не только от огнестрельных ранений, но и от падений с высоты. Однако Baza пишет, что у всех двенадцати пострадавших травмы от огнестрела. Четверо детей в реанимации.

СМИ продолжают писать о существовании второго стрелка, но информации о нем пока нет. Источник ТАСС сообщил агентству, что второй нападавший мог взять несколько человек в заложники.

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