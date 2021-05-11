Власти накануне санкций запаслись золотыми слитками

Запад продолжает грозить официальному Минску санкциями, однако власти к этому готовились еще в прошлом году. Поэтому произошли важные изменения в структуре золотовалютных резервов, а их динамика может потребовать новых заимствований.



Согласно данным Нацбанка, за 2020 год доля золотых слитков в структуре монетарного золота резко увеличилась — с 32,9% до 74,5%. Фото: kapital.kz.

Золото лучше держать при себе

Западные санкции практически ежедневно генерируют поток новостей, которого ранее в суверенной истории Беларуси никогда не было. Евросоюз и США решили устроить мощное давление на официальный Минск, однако белорусские власти, судя по всему, к этому готовились задолго.

Чтобы минимизировать риски, связанные с санкциями, власти еще в прошлом году провели спецоперацию по изменению структуры монетарного золота, которое является частью золотовалютных резервов. На это указывают годовые статданные, опубликованные Нацбанком.

За прошлый год золотовалютные резервы Беларуси, как известно, на фоне ажиотажного спроса населения на иностранную валюту существенно сократились — почти на 2 млрд долларов до 7,47 млрд долларов на начало этого года. Но при этом доля монетарного золота (в денежном эквиваленте) в ЗВР увеличилась — с 2,39 млрд долларов до 3,04 млрд долларов на начало 2021 года.

В состав монетарного золота входят как привычные для всех золотые слитки, так и обезличенные золотые счета. По сути, такие счета можно сравнить с вкладами с той лишь разницей, что депозиты отражают количество денег, а обезличенные золотые счета — количество золота.

Годовые данные Нацбанка свидетельствуют , что за 2020-й доля золотых слитков в структуре монетарного золота резко увеличилась — с 32,9% до 74,5%. При этом обращает внимание, что изменение этой структуры произошло в третьем квартале прошлого года.

Объяснение этих изменений, видимо, нужно искать в выступлениях Александра Лукашенко.

«Молодцы в Национальном банке, правительстве. Как чувствовал: три месяца назад поставил задачу все золотовалютные резервы вернуть в страну, особенно золотой запас. У нас до грамма золота возвращено в страну», — подчеркивал он на совещании в конце августа прошлого года.

Как теперь выясняется из статданных, чтобы золото вернуть, пришлось его переводить в слитки, поскольку, скорее всего, оно хранилось на обезличенных золотых счетах за рубежом.

К слову, в отличие от России Беларусь не раскрывает географические подробности, то есть страны, в которых размещена часть золотовалютных резервов. Руководство Нацбанка ранее лишь отмечало , что белорусские золотовалютные резервы хранятся на корреспондентском счете «в серьезных банках группы А», но не раскрывало названий зарубежных банков.

«Решение вернуть золотой запас в страну, скорее всего, было связано с тем, что власти опасались блокировки обезличенных золотых счетов в случае принятия западных санкций», — отметила в комментарии для БелаПАН аналитик Исследовательского центра BIPART Жанна Кулакова.

Венесуэла уже с таким поворотом событий сталкивалась. В начале 2019 года мировые СМИ сообщили о том, что по рекомендации США Банк Англии отказался выдавать венесуэльскому руководству золотой запас на 1,2 млрд долларов, а в 2020-м Высокий суд Великобритании также отказал передать правительству Венесуэлы это золото, сославшись на то, что… британские власти не признают Николаса Мадуро легитимным президентом страны.

Аналогичное отношение Запад сейчас демонстрирует и по отношению к Лукашенко, поэтому неудивительно, что белорусские власти задумались о худшем еще до начала действия западных санкций.

Сколько резервов останется у Беларуси к концу года?

Наряду с трансформацией структуры резервов наблюдаются и другие важные изменения в этой части.

В апреле 2021 года на фоне снижения выплат по долгам и увеличения чистого предложения валюты со стороны предприятий резервы удалось увеличить на 4,9% до 7,28 млрд долларов на 1 мая, однако в целом за январь—апрель они снизились на 2,6% или на 190,6 млн долларов.

Согласно апрельской оценке Нацбанка, резервы к концу года на фоне значительных выплат по долгам могут сократиться до 6,3 млрд долларов. Напомним, по долгам Беларусь в этом году должна заплатить 3,3 млрд долларов, так что прогнозируемое снижение резервов ожидаемо.

Белорусские экономисты также прогнозируют отрицательную динамику резервов в текущем году на фоне значительных выплат по долгам.

«При этом уровень резервов на конец года будет во многом зависеть от того, какую политику власти будут проводить. Ограничение рублевой ликвидности будет сдерживать снижение резервов, а монетарное стимулирование экономики или использование резервов на поддержание валютного курса может приводить к ускорению отрицательной динамики», — отметил в комментарии для БелаПАН старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук.

Однако даже при относительно благоприятной ситуации резервы Беларуси к концу года, считают экономисты, будут ниже текущего уровня и составят примерно 6-6,5 млрд долларов.

С учетом отрицательной динамики резервов и на фоне текущего дефицита бюджета , прогнозируют эксперты, возрастет потребность Беларуси в заимствованиях.

«Дефицит бюджета стал значительным (1,8 млрд рублей зая январь—март), запасы, накопленные за годы профицита, снижаются. Резервы, скорее всего, также будут уменьшаться. Поэтому тема привлечения новых заимствований с каждым месяцем будет становиться все более актуальной», — предполагает Кулакова.

Серьезные суммы и на поддержание резервов, и на рефинансирование обязательств по госдолгу Беларусь может получить в текущих политико-экономических условиях только у одного кредитора — России, считают эксперты.

Несколько сот миллионов долларов Беларусь может получить в России путем размещения облигаций безо всяких экономических и политических обязательств, предполагает Крук.

«Однако если речь зайдет о более значительных суммах, об экстренном финансировании, то абсолютно непредсказуема реакция России. Очевидно только одно: выделение больших сумм Беларуси российская сторона будет увязывать с важными для себя политическими и экономическими вопросами», — резюмировал Крук.