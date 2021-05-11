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«Агония режима длится долго, но уход неизбежен — Беларусь никогда не будет прежним «островом застоя»

11.05.2021 10:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«После девяти месяцев сопротивления Беларусь никогда не будет прежним «островом застоя», которым легко манипулировать и который легко терроризировать», — такое мнение высказал на своей странице в «Твиттере» бывший посол Литвы в Минске (июль—декабрь 2012 года) и бывший министр иностранных дел страны (декабрь 2012-го — декабрь 2020-го) Линас Линкявичюс.

«Агония режима длится долго, но уход неизбежен — Беларусь никогда не будет прежним «островом застоя»
Фото из архива

«Агония уходящего режима длится долго, но это (уход. — БелаПАН.) неизбежно. Белорусы стали примером стойкости и целеустремленности для всего мира», — считает литовский политик, который в феврале назвал белорусский протест «памятником достоинству народа».

9 мая исполнилось девять месяцев со дня проведения в Беларуси последних президентских выборов, официальные итоги которых (80% голосов за Александра Лукашенко), а также насилие со стороны силовых структур вызвали массовые акции протеста.

По данным правозащитников, за это время власти привлекли к ответственности более 34 тыс. человек. 370 находящихся в заключении граждан правозащитники признали политзаключенными. Четыре человека погибло. В отношении силовиков, превысивших свои полномочия, не возбуждено ни одного уголовного дела. Идет подавление независимых СМИ и неправительственных организаций.

Власти отказываются от диалога с демократическими силами. Отношения с Западом практически заморожены. Евросоюз и США ввел санкции в отношении белорусских властей, которые опираются на безоговорочную поддержку России.

7 мая министр иностранных дел Владимир Макей сообщил, что белорусские власти подготовили ответные меры на западные санкции. Он уверен, что истинная цель санкций состоит «в удушении экономики и разрушении государственности Беларуси».

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Теги: Минск
 
 
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