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Знак беды? Пожар в костеле, где хранится главная святыня белорусских католиков

11.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В результате пожара обрушилась крыша над центральным нефом в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии, Национальном санктуарии Матери Божьей Будславской, в агрогородке Будслав Мядельского района Минской области.

Знак беды? Пожар в костеле, где хранится главная святыня белорусских католиков
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"Около 10 часов крыша над центральным нефом Будславского костела была полностью уничтожена пожаром и обрушилась", - говорится в сообщении на сайте Римско-католической церкви во вторник. 

С помощью волонтеров из храма вывезли все возможное: богослужебные принадлежности, иконы, книги и другие переносные вещи. Величайшая святыня – образ Матери Божией Будславской перевезен в безопасное место.

"Сообщение о задымлении в здании костела в Будславе в Мядельском районе поступило спасателям сегодня в 07.47. О происшествии сообщил ксёндз. На момент загорания в костеле прихожан не было", - сообщает пресс-служба МЧС в твиттер во вторник. 

Прибывшие подразделения МЧС обнаружили задымление на верхних этажах костела. На месте пожара работает специальная и аварийно-спасательная техника.

Епископ Олег Буткевич призвал верующих молиться о спасении будславской святыни. Храм считается уникальным памятником архитектуры и искусства.

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В результате пожара обрушилась крыша над центральным нефом в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии, Национальном санктуарии Матери Божьей Будславской, в...
 
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