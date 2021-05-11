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Больше 70 тысяч белорусом получают социальные пенсии. В каком регионе их больше всего
Источник материала: Tut.by
В Беларуси в 2020 году социальные пенсии
Больше всего в 2020 году получающих социальные пенсии было в Минске — 13,6 тысячи человек, а меньше всего — в Гродненской области 7,3 тысячи. Для сравнения: в Могилевской области насчитывалось 7,7 тысячи получателей таких пенсий, в Брестской — 10,9 тысячи, в Витебской — 8,9 тысячи, в Гомельской — 11,3 тысячи, в Минской — 11,5 тысячи.
В 2019 году была такая же ситуация: в лидерах был Минск, а меньше всего получателей социальных пенсий было в Гродненской области. За прошлый год получающих такие пенсии стало больше в Минской области (в 2019-м было 11,3 тысячи). В Витебской области в прошлом году их было столько же, как и годом ранее.
Число тех, кому выплачивали соцпенсии, увеличивалось до 2018 года, когда достигло 72 тысяч (столько же было и в 2019-м). К примеру, в 2012-м эти выплаты получали 56 тысяч человек,
Сколько составляет социальная пенсия
Белстат не сообщает размер средней социальной пенсии за 2020 год. По статистике предыдущих лет, она составляет примерно половину от средней начисленной пенсии, которая в конце 2020-го составляла 482,6 рубля. К примеру, средняя социальная пенсия на конец 2019 года составляла 215 рублей, а средний размер назначенных пенсий в это время был на уровне 431,3 рубля, пенсий по возрасту — 445,9 рубля.
По данным комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома, на 1 февраля этого года социальная пенсия инвалидам 1 группы, в том числе инвалидам с детства, составляла 289,16 рубля, инвалидам 2 группы и социальные по СПК — 223,44 рубля, инвалидам с детства 2 группы — 249,73 рубля, инвалидам 3 группы, в том числе инвалидам с детства — 197,15 рубля.
Кто получает соцпенсии
В основном соцпенсию в Беларуси получают дети-инвалиды в возрасте до 18 лет и инвалиды с детства,
Социальная пенсия также назначается женщинам старше 60 лет, мужчинам старше 65 лет, не имеющим права на трудовую пенсию из-за отсутствия требуемого стажа работы с уплатой взносов — минимального страхового стажа. С 1 мая соцпенсия
До 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. С 2021 года он составляет 18 лет. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет. При назначении пенсии в 2025 году и позднее потребуется наличие страхового стажа не менее 20 лет.
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