Больше 70 тысяч белорусом получают социальные пенсии. В каком регионе их больше всего

Источник материала: Tut.by

В Беларуси в 2020 году социальные пенсии получали также около 71 тысячи человек. Эти выплаты назначают тем, кто не может претендовать на трудовую пенсию — как по состоянию здоровья (большинство получателей таких пенсий — люди с инвалидностью), так и по другим причинам — в том числе из-за попадания в «пенсионную ловушку» . FINANCE.TUT.BY посмотрел, как число получателей социальных пенсий отличается по регионам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Больше всего в 2020 году получающих социальные пенсии было в Минске — 13,6 тысячи человек, а меньше всего — в Гродненской области 7,3 тысячи. Для сравнения: в Могилевской области насчитывалось 7,7 тысячи получателей таких пенсий, в Брестской — 10,9 тысячи, в Витебской — 8,9 тысячи, в Гомельской — 11,3 тысячи, в Минской — 11,5 тысячи.

В 2019 году была такая же ситуация: в лидерах был Минск, а меньше всего получателей социальных пенсий было в Гродненской области. За прошлый год получающих такие пенсии стало больше в Минской области (в 2019-м было 11,3 тысячи). В Витебской области в прошлом году их было столько же, как и годом ранее.

Число тех, кому выплачивали соцпенсии, увеличивалось до 2018 года, когда достигло 72 тысяч (столько же было и в 2019-м). К примеру, в 2012-м эти выплаты получали 56 тысяч человек, в 2000-м — 50 тысяч, а в 1990-м — 37 тысяч.

Сколько составляет социальная пенсия

Белстат не сообщает размер средней социальной пенсии за 2020 год. По статистике предыдущих лет, она составляет примерно половину от средней начисленной пенсии, которая в конце 2020-го составляла 482,6 рубля. К примеру, средняя социальная пенсия на конец 2019 года составляла 215 рублей, а средний размер назначенных пенсий в это время был на уровне 431,3 рубля, пенсий по возрасту — 445,9 рубля.

По данным комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома, на 1 февраля этого года социальная пенсия инвалидам 1 группы, в том числе инвалидам с детства, составляла 289,16 рубля, инвалидам 2 группы и социальные по СПК — 223,44 рубля, инвалидам с детства 2 группы — 249,73 рубля, инвалидам 3 группы, в том числе инвалидам с детства — 197,15 рубля.

Кто получает соцпенсии

В основном соцпенсию в Беларуси получают дети-инвалиды в возрасте до 18 лет и инвалиды с детства, уточняли ранее в Минтруда.

Социальная пенсия также назначается женщинам старше 60 лет, мужчинам старше 65 лет, не имеющим права на трудовую пенсию из-за отсутствия требуемого стажа работы с уплатой взносов — минимального страхового стажа. С 1 мая соцпенсия составила 136,64 рубля.

До 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. С 2021 года он составляет 18 лет. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет. При назначении пенсии в 2025 году и позднее потребуется наличие страхового стажа не менее 20 лет.

Если получаете социальную пенсию и (или) попали в пенсионную ловушку и готовы рассказать про то, как это получилось, а также про жизнь на такую пенсию, то напишите нам на e-mail bobkov@tutby.com